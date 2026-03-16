Lo ha reso noto Sorical evidenziando gli elevati livelli di torbidità delle acqua. Operai al lavoro per ripristinare il servizio, l’invito a razionalizzare i consumi in attesa del rientro del disservizio
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«A causa delle avverse condizioni meteo delle ultime ore, l’impianto di potabilizzazione Crocchio ha subito un blocco del processo di potabilizzazione dovuto ai parametri di elevata torbidità dell’acqua». Lo comunica Sorical aggiungendo che la situazione sta comportando temporanee criticità nella fornitura idrica verso i serbatoi di accumulo dei seguenti comuni:
- Sersale
- Andali
- Cerva
- Belcastro
- Cropani
- Marcedusa
- Petronà
«Al momento non è possibile indicare con precisione i tempi di ripristino del servizio» si legge nella nota. «Si invitano pertanto le amministrazioni comunali e la popolazione interessata a ottimizzare l’utilizzo dell’acqua attualmente disponibile nei serbatoi.
I tecnici sono al lavoro per il ripristino della normale erogazione, e seguiranno aggiornamenti tempestivi non appena la situazione tornerà alla normalità. Sorical provvederà a fornire ulteriori comunicazioni appena disponibili».