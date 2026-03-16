Il maltempo e ciclone Jolina hanno raggiunto la Calabria. Dal pomeriggio di ieri e per tutta la notte violenti temporali hanno colpito gran parte della regione, diramata per la giornata di oggi l’allerta arancione.

Nel Cosentino si registrano diversi disagi alla circolazione a causa delle forti raffiche di vento che hanno accompagnato le precipitazioni. Temporali particolarmente intensi stanno interessando il Catanzarese e il Crotonese, comprese le aree interne, con piogge abbondanti, frequente attività elettrica e locali grandinate.

Nelle prossime ore è atteso il picco del maltempo. A partire dal pomeriggio, infatti, sono possibili nubifragi lungo tutta la fascia jonica della regione, dal Reggino al Crotonese passando per il Catanzarese, con precipitazioni intense, fulmini e possibili grandinate. Piogge consistenti sono previste anche nel resto della Calabria, in particolare tra Lametino e Cosentino.

Il peggioramento sarà accompagnato da forti venti dai quadranti orientali, con raffiche che potrebbero raggiungere i 90-100 chilometri orari. Possibili mareggiate anche lungo le coste ioniche.

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