Situazione particolarmente difficile anche a Cosenza, dove il forte vento ha travolto la fiera di San Giuseppe. Disagi anche nel capoluogo. Peggioramento atteso nelle prossime ore
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Il maltempo e ciclone Jolina hanno raggiunto la Calabria. Dal pomeriggio di ieri e per tutta la notte violenti temporali hanno colpito gran parte della regione, diramata per la giornata di oggi l’allerta arancione.
Nel Cosentino si registrano diversi disagi alla circolazione a causa delle forti raffiche di vento che hanno accompagnato le precipitazioni. Temporali particolarmente intensi stanno interessando il Catanzarese e il Crotonese, comprese le aree interne, con piogge abbondanti, frequente attività elettrica e locali grandinate.
Nelle prossime ore è atteso il picco del maltempo. A partire dal pomeriggio, infatti, sono possibili nubifragi lungo tutta la fascia jonica della regione, dal Reggino al Crotonese passando per il Catanzarese, con precipitazioni intense, fulmini e possibili grandinate. Piogge consistenti sono previste anche nel resto della Calabria, in particolare tra Lametino e Cosentino.
Il peggioramento sarà accompagnato da forti venti dai quadranti orientali, con raffiche che potrebbero raggiungere i 90-100 chilometri orari. Possibili mareggiate anche lungo le coste ioniche.
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10:07
Amendolara, chiuso un tratto di ss 106 per allagamento
A causa del maltempo che sta interessando la Calabria, sulla strada statale 106 “Jonica” è temporaneamente chiuso il tratto al km 392,500, nel territorio comunale di Amendolara, in provincia di Cosenza, in entrambe le direzioni, a seguito di allagamento in corrispondenza della galleria “Amendolara 1”. Sul posto è presente il personale Anas per le verifiche e gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza. Il traffico è temporaneamente deviato sulla viabilità locale con segnalazioni sul posto. Il personale Anas è inoltre presente su altri tratti della rete stradale per monitorare la situazione e garantire la sicurezza della circolazione.
09:29
Maltempo, danni all'azienda Guglielmo
Nelle prime ore della mattinata odierna una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Soverato, è intervenuta in località Copanello nel comune di Stalettì nell’azienda di torrefazione “Guglielmo”, a seguito dei danni provocati dalle avverse condizioni meteorologiche.
Le forti raffiche di vento hanno divelto parte della copertura del capannone, di oltre 5.000 metri quadrati, adibito alla linea di produzione e confezionamento del prodotto finito.
L’intervento dei Vigili del Fuoco è finalizzato alla messa in sicurezza dell’area e dei macchinari esposti alle intemperie, nonché al recupero del prodotto già confezionato al fine di limitarne il danneggiamento.
Non si registrano danni a persone. Ingenti i danni alla copertura in pannelli coibentati; dalle prime verifiche effettuate sul posto, tuttavia, la struttura portante del capannone non risulterebbe aver subito compromissioni strutturali.
08:15
Acri, maltempo provoca guasti all’energia elettrica: Enel al lavoro
Le recenti condizioni meteorologiche avverse che hanno interessato l’intero territorio di Acri hanno provocato numerosi disagi, con interruzioni dell’energia elettrica nel centro cittadino, nelle campagne e nelle frazioni. Sul territorio sono intervenuti gli operatori e i tecnici di Enel e di e-distribuzione, unità di Acri e non solo, che stanno lavorando senza sosta per ripristinare il servizio e limitare i guasti ancora in corso. Saltate anche le linee telefoniche Telecom.
07:25
Maltempo Calabria, Vigili del fuoco al lavoro
Nel corso della notte precipitazioni diffuse hanno interessato l’intero territorio della Calabria. Circa 60 interventi portati a termine dai vigili del fuoco. Situazione leggermente più impegnativa nei territori dei Comandi di Catanzaro e Cosenza.
Nel Comando di Catanzaro risultano 35 interventi già conclusi e 18 ancora in corso di espletamento, mentre nel Comando di Cosenza sono stati 19 gli interventi conclusi e 4 quelli ancora da effettuare.
Tra gli interventi di maggiore rilievo nel territorio cosentino si segnalano: la rimozione di alberature pericolanti in piazzetta Spezzano a Cosenza;
un intervento in Viale Parco per danni causati dal vento ad alcuni gazebo; nel comune di Mendicino, in via dell’Incontro, un incendio che ha interessato 24 contatori Enel installati nello stesso stabile, verosimilmente a causa di un sovraccarico dell’impianto.
Nel territorio catanzarese le squadre dei Vigili del Fuoco stanno operando principalmente per infiltrazioni d’acqua, locali allagamenti e piccoli smottamenti.
Si segnalano inoltre disagi alla viabilità in ingresso alla città di Catanzaro, dove un’autovettura è rimasta bloccata nel sottopasso all’uscita della galleria Sansinato, causando rallentamenti al traffico veicolare.
La situazione è costantemente monitorata e le squadre dei Vigili del Fuoco restano operative sul territorio per far fronte alle richieste di soccorso.
06:06
Cosenza, il ciclone si abbatte sulla fiera di San Giuseppe
La provincia di Cosenza è tra le aree più colpite e nel capoluogo bruzio la notte appena trascorsa è stata particolarmente difficile, soprattutto per gli ambulanti della storica Fiera di San Giuseppe. Il forte vento e la pioggia battente hanno messo in ginocchio diversi stand allestiti lungo Viale Parco. Alcune bancarelle hanno riportato danni ingenti, mentre altre sono state completamente distrutte dalla furia del maltempo.