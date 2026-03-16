È allerta arancione anche domani su parte della Calabria. Prosegue dunque l’ondata di maltempo da che oggi sta sferzando l’intera regione con temporali, nubifragi e violente raffiche di vento. Atteso nel pomeriggio il clou del maltempo. Diversi i comuni che stanno predisponendo la chiusura delle scuole anche per la giornata di domani, martedì 17 marzo.

Ecco l’elenco (in aggiornamento)

  • Acri
  • Albi
  • Bagnara Calabra
  • Badolato
  • Bivongi
  • Bocchigliero
  • Borgia
  • Botricello
  • Bova Marina
  • Camini
  • Caccuri
  • Caraffa
  • Cardinale
  • Cariati
  • Cassano, solo plesso in Contrada Lattughelle
  • Catanzaro
  • Caulonia
  • Chiaravalle Centrale
  • Cicala
  • Cirò
  • Cirò Marina
  • Cittanova
  • Corigliano Rossano
  • Cortale
  • Cotronei
  • Cropani
  • Crosia
  • Fossato Serralta
  • Gasperina
  • Gimigliano
  • Gioia Tauro
  • Girifalco
  • Isca
  • Magisano
  • Marcedusa
  • Melicucco
  • Melissa
  • Molochio
  • Monasterace
  • Montepaone
  • Palermiti
  • Palizzi
  • Palmi
  • Pentone
  • Petilia Policastro
  • Petrizzi
  • Petronà
  • Pietrapaola
  • Reggio Calabria
  • Riace
  • Roghudi
  • Rosarno
  • San Cosmo Albanese
  • San Ferdinando
  • San Lorenzo
  • San Nicola da Crissa
  • San Nicola dell’Alto
  • San Pietro Apostolo
  • San Sostene
  • San Vito
  • Sant'Andrea
  • Santa Sofia D'Epiro
  • Satriano
  • Scilla
  • Seminara
  • Serra San Bruno
  • Sersale
  • Settingiano
  • Simbario
  • Soverato
  • Squillace
  • Stalettì
  • Stilo
  • Taverna
  • Taurianova
  • Tiriolo
  • Torre di Ruggiero
  • Vaccarizzo Albanese
  • Vallefiorita
  • Varapodio
  • Villa San Giovanni
  • Zagarise