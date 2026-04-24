Al centro della puntata, l’intensa testimonianza del sostituto procuratore presso la Procura generale di Catanzaro. In studio, insieme al giornalista e conduttore Pier Paolo Cambareri, ci sarà il professore Giancarlo Costabile, docente di Pedagogia dell’Antimafia all’Unical. Appuntamento alle ore 13 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre

Dentro la Notizia torna con la sua edizione speciale dal forte valore civile e istituzionale: “Lo Stato siamo noi”. Un titolo che non è soltanto evocativo, ma che diventa chiave di lettura di un percorso interamente dedicato al rapporto tra cittadini, legalità e responsabilità collettiva, in un territorio che negli anni ha conosciuto il peso e la pervasività della criminalità organizzata, ma anche la forza della reazione.

Al centro della puntata, la testimonianza autorevole e intensa della dottoressa Marisa Manzini, oggi sostituto procuratore presso la Procura generale di Catanzaro. Una figura simbolo dell’impegno dello Stato sul territorio calabrese, protagonista di una stagione cruciale del contrasto alla ’ndrangheta nel Vibonese, quando l’organizzazione appariva dominante, radicata e, per molti versi, quasi “intoccabile”.

Il racconto si svilupperà lungo una traiettoria che intreccia dimensione professionale e scelta personale. Dalla decisione, da uditrice a Torino, di raggiungere la Calabria per contribuire concretamente alla lotta al malaffare, fino a una vita segnata da sacrifici, scorte e rinunce, in nome di un principio di giustizia che supera la sfera individuale. Una testimonianza che diventa occasione per riflettere su come oggi stia cambiando il rapporto tra collettività e istituzioni, con segnali sempre più evidenti di fiducia e partecipazione.

Ampio spazio sarà dedicato al ruolo educativo e culturale della società civile, con un focus particolare sulla responsabilità delle donne nella trasmissione dei valori – o dei disvalori – e sulla necessità di costruire una vera e propria pedagogia dell’antimafia. Un percorso che passa attraverso la scuola, il dialogo con i giovani, la capacità di fare rete tra istituzioni, associazioni e comunità locali.

In studio, insieme al giornalista e conduttore Pier Paolo Cambareri, ci sarà il professore Giancarlo Costabile, docente di Pedagogia dell’Antimafia all’Unical, per dare vita a una puntata che si propone non solo come momento di analisi, ma come stimolo per una presa di coscienza collettiva: perché lo Stato, prima ancora che un apparato, è una scelta quotidiana che riguarda tutti.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.