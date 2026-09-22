Una certa instabilità diffusa continua ad interessare la Regione: già dal mattino infatti sono presenti rovesci temporaleschi lungo la costa tirrenica e in particolare tra Catanzarese e Reggino, dove non sono da escludere locali sconfinamenti nelle aree interne e nell'Istmo di Catanzaro.

Poi, nelle ore pomeridiane, nubi convettive si andranno a formare nelle aree montuose della Sila, delle Serre e dell'Aspromonte: qui si svilupperanno locali temporali intensi che potranno sconfinare fin verso le aree interne e le zone costiere del Catanzarese e del Reggino, dove anche qui non sono da escludere temporali di forte intensità. Migliorerà invece dal tardo pomeriggio, per poi stabilizzarsi entro la serata.

Da metà settimana temperature in calo

Nei giorni scorsi avevamo anticipato una possibile novità sul fronte meteorologico. Gli ultimi aggiornamenti continuano a confermare l'arrivo di aria molto più fresca dai Balcani a partire da martedì notte, la quale apporterà un generale calo delle temperature. Sono previsti infatti valori di circa 10-11 °C alla quota di 1500 m e ciò vorrà dire che su coste e pianure il termometro si manterrà prettamente tra i 22 °C e i 23 °C, facendo esordire l'autunno con il suo vero clima. Ecco però che il vero calo e la sensazione di freddo lo percepiremo nelle ore notturne: secondo gli ultimi aggiornamenti il termometro potrà scendere addirittura fino ai 2-4 °C nelle aree montuose e in particolare su quelle della Sila e dell'Aspromonte, dove localmente non sono da escludere valori vicini agli 0 °C. Molto fresco anche lungo le coste e pianure, dove il termometro si manterrà intorno ai 14-16 °C con locali valori anche più bassi.

Ad accompagnare ciò sarà il passaggio di un fronte temporalesco nella giornata di venerdì 25 settembre, con possibili fenomeni che dal comparto tirrenico sconfineranno fin verso le aree interne e l'intero settore jonico.