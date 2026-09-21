L’associazione ha focalizzato ricordi e ricostruzioni sul drammatico ed eroico assedio alla città del 1528. Il sogno di un museo esperenziale

Nel luogo iconico e identitario per eccellenza, le segrete del Castello normanno, MIRABILIA ha allestito un’area espositiva concepita per offrire ai visitatori un’esperienza di immersione nella storia della città.

Il tema scelto è stato l’Assedio di Catanzaro del 1528, da qui il titolo dell’evento: «Obsesso Cathanzario1528».

Un viaggio nel cuore di uno degli episodi più significativi e meno conosciuti della storia cittadina, che ha trasformato per alcuni giorni gli antichi sotterranei in uno spazio di narrazione, scoperta e partecipazione.

“L’Assedio del 1528 non è soltanto una pagina di guerra”, è una vicenda che parla di identità, di resistenza e della capacità di una comunità di affrontare una prova estrema. Rileggerlo oggi significa interrogarsi sul valore della memoria e sul rapporto tra la città di ieri e quella di domani.

Piccole finestre espositive, con scene ricostruite, accompagnate e arricchite da personaggi storici viventi, hanno messo in risalto alcuni momenti particolarmente coinvolgenti dell’Assedio: un videodocumentario storico d’animazione, la sala del Consiglio di Guerra, un grande telaio quattrocentesco dedicato all’Arte della Seta, uno spaccato di un bastione armato di cannoni e la peste, che fece più vittime dell’assedio stesso.

Un percorso immersivo, arricchito dall’atmosfera misteriosa e affascinante dei sotterranei, che ancora oggi testimoniano i fasti di una storia in gran parte da scoprire e valorizzare.

Tutto ha contribuito a dare forza a un sogno sul quale Mirabilia lavora da anni: un MUSEO ESPERIENZIALE DELLA STORIA DI CATANZARO, capace di raccontare il passato attraverso ambientazioni, immagini, ricostruzioni e strumenti di partecipazione, trasformando la conoscenza storica in un’esperienza viva e condivisa.

Una proposta che una foltissima rappresentanza dei visitatori ha inteso sostenere attraverso una specifica sottoscrizione, manifestando interesse e partecipazione verso un progetto che ambisce a restituire alla città il suo patrimonio storico e identitario.