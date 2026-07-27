Il weekend appena trascorso è stato caratterizzato da tempo variabile su tutta la Regione con cieli che si sono mantenuti poco o parzialmente nuvolosi e temperature localmente fresche per il periodo. L'aria fresca dalla Scandinavia infatti ha fatto crollare le temperature con valori che difficilmente hanno superato i 30°C durante le ore più calde e valori al di sotto dei 20°C durante le ore notturne.

Nuova moderata ondata di calore

Ecco però che il promontorio anticiclonico tenderà a rinforzarsi ulteriormente causando una nuova ondata di calore: attualmente i modelli matematici indicano temperature intorno ai 21-22°C alla quota di 1500m e ciò vorrà dire che su coste e pianure il termometro si attesterà intorno ai 32-33°C con picchi localmente superiori specie nelle aree interne del Cosentino, Crotonese e tra Vibonese e Reggino.

A differenza dell'ondata di caldo rovente che ha interessato la Calabria nella scorsa settimana, la nuova ondata non sarà particolarmente intensa in quanto il clou del caldo raggiungerà soprattutto le aree centro-settentrionali dell'Italia, Francia, Spagna e Germania, lasciando dunque il Sud Italia e la Calabria ai margini e con caldo che sarà perlopiù moderato.