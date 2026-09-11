L'arrivo di aria più fresca atlantica metterà fine al gran caldo con un calo delle temperature fino a 6-8°C. Dalla giornata di sabato possibili fenomeni intensi con sconfinamenti verso le aree joniche del Catanzarese
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La lunga fase calda che ha mantenuto le temperature perennemente al di sopra delle medie stagionali sta ormai per terminare. Aria più fresca di matrice atlantica raggiungerà la nostra Regione a partire dalla nottata di venerdì, apportando un netto calo delle temperature che inizierà già dalla giornata di sabato 12 settembre. Secondo gli ultimissimi aggiornamenti, a partire dal weekend sono previste temperature di circa 14-15°C alla quota di 1500m, perfettamente in linea con il periodo: su coste e pianure il termometro si manterrà intorno ai 25-27°C. Il calo termico sarà sostanzioso, di circa 6-8°C, passando dai 33-35°C con punte anche più elevate a valori prettamente della prima decade di settembre.
Insieme all’aria fresca atlantica si aggiungerà una perturbazione localmente intensa, che nelle scorse ore ha già apportato violenti temporali al nord Italia e lungo le aree Tirreniche centrali grazie alla formazione di intensi nuclei temporaleschi a MCS. La perturbazione scenderà di latitudine a partire dalla nottata di oggi e nella prima parte della giornata di Sabato, frangente in cui sono previsti violenti temporali soprattutto lungo le aree Tirreniche della Calabria (in particolare su Cosentino, Lametino, Vibonese e Reggino e relative aree interne) con possibilità di intense scariche elettriche e forti precipitazioni.
Tali fenomeni, tuttavia, potranno sconfinare anche verso le aree Joniche e in particolare su quelle del Catanzarese e del Reggino, dove non sono da escludere locali temporali. La perturbazione sarà molto veloce, ma le elevate temperature marine e il caldo attualmente presente faranno da miccia ai possibili fenomeni intensi non appena l’aria fresca irromperà sulla Calabria.