Si è conclusa tra applausi scroscianti, grande partecipazione di pubblico ed entusiasmo diffuso la quinta edizione di “Mille e una nota… in GI.RO. con la Banda: Musica e Arte che danno voce ai luoghi”, il progetto culturale promosso dall’Associazione Promocultura con il sostegno della Regione Calabria (POC Calabria 2014/2020) e la collaborazione del Comando Militare Esercito Calabria, del Conservatorio “Fausto Torrefranca”, delle realtà ecclesiastiche e del terzo settore.

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Banda musicale Città di Catanzaro, un presidio fondamentale nel panorama culturale odierno

Claudio Caroleo*
Banda musicale Città di Catanzaro, un presidio fondamentale nel panorama culturale odierno

Un itinerario suggestivo in cinque tappe – dal Chiostro della Caserma Pepe-Bettoja alla Chiesa San Giovanni Battista a Catanzaro, passando per la Chieda del Monte dei Morti, la Chiesa del SS. Rosario nel quartiere Gagliano e la Basilica Concattedrale di Squillace – che ha saputo fondere insieme la grande tradizione musicale, la valorizzazione del patrimonio storico-artistico, l’inclusione sociale e il talento delle giovani generazioni calabresi.

Sotto la direzione artistica del M° Mauro Ferrando e la guida del M° Eliseo Castrignanò, il Complesso Bandistico “Giuseppe Rossi” di Catanzaro – affiancato dall’eccellenza del M° Romano Pucci, dalla voce narrante dell’attore Massimo Tommaso Rotella e dai giovani solisti del territorio (Davide Rotella, Jessica Malvaso, Benedetta Perri, Francesco Bertuccio, Alessandro Rotella e Daniele Contartese), insieme ai musicisti provenienti dai Conservatori della regione – ha trasformato ogni concerto in un racconto identitario e corale.

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Viaggio alla riscoperta della Banda Musicale Città di Catanzaro, il ritratto del fondatore: il Maestro Salvatore Caroleo Sr

Claudio Caroleo*
Viaggio alla riscoperta della Banda Musicale Città di Catanzaro, il ritratto del fondatore: il Maestro Salvatore Caroleo Sr

L'iniziativa ha visto inoltre un'intensa partecipazione della comunità grazie al coinvolgimento di realtà fondamentali del tessuto sociale regionale come ANMIC, Croce Bianca di Gimigliano e Vitambiente.

Cultura

Intitolata una sala della Scuola di Musica “Mille e.. una nota” di Catanzaro al maestro Salvatore Caroleo

Claudio Caroleo
Intitolata una sala della Scuola di Musica “Mille e.. una nota” di Catanzaro al maestro Salvatore Caroleo

Il M° Tommaso Rotella, presidente dell’Associazione Promocultura, traccia il bilancio dell'iniziativa: «Il calore e la straordinaria affluenza che hanno accompagnato ognuno dei cinque appuntamenti dimostrano quanto la nostra comunità senta il bisogno di bellezza, memoria condivisa e luoghi che tornano a parlare attraverso l'arte. Il successo di questa quinta edizione non è soltanto un traguardo ma un punto di partenza. Oggi sentiamo che i tempi sono maturi per compiere un passo decisivo: l’obiettivo prioritario ora è far sì che il Complesso Bandistico “Giuseppe Rossi” venga ufficialmente istituzionalizzato dalla Città di Catanzaro, affinché la nostra città possa finalmente dotarsi in modo permanente di un presidio musicale e culturale di eccellenza, radicato nella tradizione e proiettato verso i giovani».

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Alla scoperta della Banda Musicale Città di Catanzaro: un’eccellenza che attraversa il tempo

Claudio Caroleo*
Alla scoperta della Banda Musicale Città di Catanzaro: un’eccellenza che attraversa il tempo