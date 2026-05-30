Grande partecipazione alla cerimonia di intitolazione di una sala della Scuola di musica “Mille e… una nota” nel quartiere Mater Domini Catanzaro, da parte dell'Associazione Promocultura Catanzaro, al musicista catanzarese Salvatore Caroleo (1916-1989). L'iniziativa è stata fortemente voluta dal M°Tommaso Rotella, allievo proprio del M°Caroleo.

L'apertura dell'evento ha visto svolgersi un convegno sulla figura di Salvatore Caroleo, mediata dal Prof. Tommaso Rotella, accompagnato da un' esposizione delle marce sinfoniche originali del musicista gaglianese. Successivamente, la pianista Maria Veraldi ha eseguito alcune opere di Caroleo al pianoforte. Infine, è stata scoperta una targa commemorativa installata all'entrata dell'aula intitolata. Durante la cerimonia, il M°Tommaso Rotella ha dichiarato: «Salvatore Caroleo non è stato solo il mio Maestro di musica, ma è stato anche un Maestro di vita. Una persona dalla forte personalità e dal grande carisma, che mi ha insegnato i valori della vita. È sicuramente uno dei più grandi musicisti che io abbia mai conosciuto. Per me è stato un grande onore essere suo allievo».

La figura di Salvatore Caroleo

Salvatore Caroleo è stato un compositore e direttore della banda. È considerato dagli storici del settore, uno degli ultimi musicisti ''colti'' del 900 - termine riferito a colui che scrive e compone ''musica tradizionale'' - nonché la personalità più influente nel circuito bandistico calabrese. Nato nel 1916 a Gagliano, suo quartiere natio, muove i primi passi nel mondo della musica grazie a suo zio (omonimo): ovvero il M°Salvatore Caroleo [1880-1958], anche'egli compositore e direttore di banda. Dopo la II Guerra Mondiale, dalle ceneri di ciò che rimase, rifonda e dirige la Banda Musicale Città di Catanzaro, ciò che gli permette di sconfinare il territorio calabrese ed affermarsi a livello nazionale, realizzando concerti in tutta la penisola, ricevendo anche dei prestigiosi riconoscimenti. Successivamente è chiamato d'urgenza per rifondare anche lo storico il Gran Concerto Bandistico Città di Borgia, il quale vive i suoi anni migliori sotto la sua direzione; tanto da prendere il suo nome nella cerimonia d'anniversario dei 150 anni realizzata nel 2000.

Sempre nel 2000, il Comune di Borgia inserisce Salvatore Caroleo nell'albo d'oro delle personalità più influenti, e realizza una targa commemorativa in suo onore posta sulla facciata della sua abitazione. Successivamente anche Catanzaro gli rende omaggio, co- intitolando nel luglio del 2016, a lui e suo zio, lo storico Centro Servizi Sociali di Gagliano, facendo apporre una targa marmorea - realizzata dall'artista catanzarese Antonello Iuliano alias Jankto - posta all'entrata dello stabile. L'auspicio è che questa iniziativa possa spronare molti ragazzi a realizzare un proprio percorso artistico realizzando i propri sogni.

*Giornalista e discendente