Lo sport come strumento di memoria, condivisione e vicinanza. Venerdì 31 luglio, a partire dalle ore 19:00, il campetto della Chiesa Maria Regina della Famiglia di Nocera Terinese ospiterà il 1° Memorial "Tommaso Mastroianni", un'iniziativa organizzata dal JOFC Juventus Official Fan Club Nocera Terinese per ricordare Tommaso, grandissimo tifoso juventino nocerese scomparso prematuramente, attraverso ciò che più unisce le persone: la passione per il calcio.

Con lo slogan "Un ricordo che vive. Una passione che unisce", la manifestazione nasce con l'obiettivo di trasformare il ricordo in un momento di aggregazione aperto a tutta la comunità, nel segno dei valori dello sport, dell'amicizia e della partecipazione. Il programma prevede un torneo quadrangolare di calcio, con coppe e medaglie per tutti i partecipanti. L'iscrizione sarà a offerta libera, mentre nel corso della serata sarà attivo anche uno stand panini, pensato per rendere ancora più piacevole un appuntamento rivolto a famiglie, giovani e appassionati.

L'invito degli organizzatori è quello di partecipare numerosi per condividere insieme un momento di sport e di ricordo, mantenendo vivo il legame con Tommaso e celebrando quei valori che continuano a unire un'intera comunità. "Insieme per Tommy" sarà il filo conduttore di una serata che vuole essere, prima di tutto, un abbraccio collettivo nel segno della memoria e della passione sportiva.