Vallefiorita entra nel vivo dell'estate con un calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino al 23 agosto. Il cartellone di "Valle in Festa 2026" propone un mix di gastronomia, musica dal vivo, sport, cultura e momenti di aggregazione, frutto della collaborazione tra Pro Loco Vallefiorita, Amministrazione comunale, Avis, associazioni, parrocchia e numerosi volontari. Ecco gli eventi nel dettaglio.

Dopo le prime iniziative che hanno percorso il mese di luglio (dalla conferenza sulla tutela degli animali, alla “Festa del Volontariato”, passando per “Valle in Fiera” e finendo con la serata anni ‘70 - ‘80 - ‘90), mercoledì 22 luglio il Campo Sportivo “Giuseppe Cantaffa” si colorerà grazie alla vivacità dell’Holi Color, mentre sabato 25 luglio il Bar Francesco & Amici ospiterà la Sagra del Morzello, una serata dedicata ai sapori della tradizione calabrese in Piazza De Gasperi.

Il 29 luglio spazio alla solidarietà e all'inclusione con "La festa della Gioia", promossa dalla Pro Loco in collaborazione con Elisabetta Corradino, che si svolgerà nel piazzale del Campo Sportivo "Giuseppe Cantaffa".

Il mese di agosto si aprirà con la “Festa dei Popoli” il 1° agosto, lungo Corso Europa, occasione di incontro tra culture diverse, mentre il 2 agosto sarà la volta della “Festa della Montagna”, organizzata dall'Amministrazione comunale.

Gli appuntamenti gastronomici proseguiranno l'8 agosto con la “Sagra della Porchetta”, ancora una volta in Piazza De Gasperi.

Tra gli eventi più suggestivi spicca la “Cena sotto le Stelle”, in programma il 10 agosto nella Villa Comunale, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con lo chef Mario.

L'11 agosto il divertimento continuerà con il Torneo di Calcetto "Gli Amici del Sac", ospitato nel campetto di calcio di Viale Magna Graecia, mentre il 13 agosto protagonisti saranno gli artisti dell'Estemporanea d'Arte, che coinvolgerà diversi angoli del paese.

Il 14 agosto è prevista la tradizionale Svelazione della tela di San Rocco, appuntamento particolarmente sentito dalla comunità che ogni anno tiene incollati centinaia di spettatori con il naso all’insù davanti alla Chiesa.

Dal 16 al 18 agosto spazio agli avvincenti “Valler Games”, una serie di giochi e sfide tra i quartieri di Vallefiorita, pensati per coinvolgere giovani e famiglie.

Il 19 agosto Piazza Matteotti diventerà un cinema all'aperto con Cinema sotto le Stelle, iniziativa organizzata da Avis e Pro Loco.

Chiudono il programma le serate musicali, con le celebrazioni civili in onore del Santo Patrono, San Rocco. Il 21 agosto sul palco salirà il Claus Laugelli Qvartet, mentre il 22 agosto sarà la volta della Vasco Rossi Cover Band. Gran finale pensato e organizzato dalla Parrocchia San Sergio e Soci con la Tribute Band dei Negramaro il 23 agosto.

Insomma, quello organizzato nel paesino catanzarese è un calendario molto denso, che offre un'estate capace di valorizzare il territorio e rafforzare il senso di comunità, alternando iniziative dedicate alle tradizioni locali a eventi musicali, sportivi e culturali, e il cui invito si estende anche ai paesi limitrofi.