L’iniziativa resa possibile grazie alla raccolta fondi promossa dall’associazione Campodorato in festa e alla generosità della comunità. Il sindaco Russo: «Gesto di grande valore civile e umano»

È stato installato il nuovo defibrillatore donato all’associazione Campodorato in festa alla comunità di Nocera Terinese. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla raccolta fondi organizzata in occasione del Memorial "Tonino Santangelo", svoltosi nel mese di agosto 2025, alla donazione dei ragazzi della "Sconosciuta Compagnia", che hanno realizzato il carro allegorico nel 2024 e al contributo di tutta la comunità delle frazioni di Campodorato, Gullieri e Fangiano, alla comunità di tutta Nocera Terinese.

«L'apparecchiatura – si legge in un post social del sodalizio - e stata installata nella frazione Campodorato, all'interno dell'area del campetto sportivo "Tonino Santangelo", nella quale ogni giorno si recano tante persone di tutte le età e di tutta la comunità di Nocera Terinese, per giocare al parco giochi per bambini, per fare una partita a calcetto per partecipare ad eventi o semplicemente per passare qualche ora all'aria aperta.

Era diventata un'esigenza avere vicino un salvavita, visti i dati del Ministero della Salute secondo i quali ogni anno in Italia circa 60.000 persone sono colpite da un arresto cardiaco improvviso. L'uso tempestivo di un defibrillatore – si fa rilevare – può aumentare le possibilità di sopravvivenza fino al 70%».

«Questo defibrillatore – proseguono i membri dell’associazione - è un patrimonio comune che appartiene a ciascuno di noi, è un simbolo di protezione reciproca, un segno concreto che in questo luogo, la vita viene prima di tutto. Da oggi possiamo dire tutti insieme "la nostra comunità è un luogo sicuro", dove ci prendiamo cura l'uno dell'altro».

I ringraziamenti

«Un sentito ringraziamento va alle autorità e ai relatori intervenuti al nostro convegno sulle malattie cardiovascolari: al sindaco Saverio Russo, all'istruttore di blsd sis 118 Napoleone Stella, al presidente del Comitato Locale CRI di Lamezia Terme Andrea Parisi, al responsabile dell'Unità territoriale CRI di Nocera Terinese Pasquale Ferlaino, e al Dottore di medicina generale sul territorio Salvatore Giuseppe Aiello; grazie alla vostra professionalità e dedizione, abbiamo realizzato un evento bellissimo.

Parole di ringraziamento anche all’indirizzo di Antonio Chieffallo per aver raccontato alcune sue esperienze personali e familiari, nelle quali ha applicato alcune regole di primo soccorso e per averci fatto capire quanto sia importante conoscere le nozioni di primo soccorso. Un grazie di cuore al nostro Parroco Don Michele Palmeri per la preghiera e la sua benedizione».

Le parole del sindaco

Per il primo cittadino Russo si è trattato di «un gesto di grande valore civile e umano, reso possibile grazie alla partecipazione e alla generosità di tanti cittadini, attraverso fondi raccolti dalla comunità e dai proventi delle attività sportive svolte nell’area del campetto, tra cui il “Memorial Tonino Santangelo”.

Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno contribuito a questo importante risultato. La donazione di un defibrillatore rappresenta un segnale concreto di attenzione verso la salute, la sicurezza e il bene comune e si aggiunge agli altri dispositivi già presenti sul nostro territorio, donati nel tempo da associazioni e imprese che hanno dimostrato grande sensibilità e attenzione verso la comunità».