Il 31 ottobre la tredicesima edizione della manifestazione enogastronomica con 11 calici di vino, 13 pietanze e dieci gruppi musicali. Prevendite già disponibili online e in alcuni punti vendita del centro storico e della Marina

Il centro storico di Nocera Terinese si prepara a trasformarsi in un percorso dedicato ai sapori, alla musica e alle tradizioni del territorio. Sabato 31 ottobre, a partire dalle ore 19, torna “Di...Vino, d'Olio e Dintorni”, la manifestazione enogastronomica giunta alla tredicesima edizione, che punta a valorizzare le produzioni locali e il patrimonio culturale del borgo.

L'iniziativa è organizzata dall'associazione Trame nei Vicoli, col patrocinio del Comune di Nocera Terinese. Un appuntamento che unisce gastronomia, intrattenimento e promozione territoriale, coinvolgendo le vie e le piazze del centro storico.

Il percorso enogastronomico prevede 11 calici di vino e 13 pietanze, con la possibilità di degustare prodotti e specialità della tradizione. A partecipare saranno aziende vinicole e olivicole, ristoranti e agriturismi, protagonisti di un itinerario dedicato alle eccellenze calabresi. Un'occasione per conoscere le produzioni del territorio e riscoprire il legame tra la cultura contadina, la viticoltura e la produzione olearia.

Ad accompagnare le degustazioni sarà un programma musicale con dieci gruppi, distribuiti lungo il percorso della manifestazione. Il concerto finale sarà affidato ai Jovaband, per una serata che punta a coinvolgere residenti e visitatori attraverso generi musicali differenti.

Non mancherà l'attenzione al patrimonio storico e architettonico di Nocera Terinese. Il percorso, lungo oltre un chilometro, attraverserà vicoli, piazze, palazzi e chiese del borgo, offrendo ai partecipanti la possibilità di conoscere alcuni dei luoghi più caratteristici del centro storico. L'evento rappresenta anche un'opportunità per promuovere il territorio e richiamare visitatori dai comuni del comprensorio e dal resto della Calabria.

Sono già disponibili i biglietti in prevendita online, acquistabili al costo di 22 euro, oltre alle commissioni di servizio, attraverso la piattaforma Sagr.it e cartacei in alcuni punti vendita del Centro Storico e della Marina di Nocera Terinese al costo di 25 euro.

La prevendita online e cartacea saranno disponibile fino al 30 ottobre, mentre gli eventuali ticket rimasti potranno essere acquistati direttamente alle casse la sera della manifestazione, sempre al costo di 25 euro. In caso di rinvio dell'evento, il biglietto resterà valido per la nuova data.

Per agevolare l'arrivo dei partecipanti sarà inoltre attivo un servizio navetta da Nocera Marina al centro storico, con aree di parcheggio predisposte lungo le strade di accesso al paese.

Con la tredicesima edizione, “Di...Vino, d'Olio e Dintorni” rinnova il proprio appuntamento con la valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, proponendo una serata in cui vino, olio, cucina e musica diventano strumenti di promozione e conoscenza del territorio.