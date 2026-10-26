Coinvolte due donne a bordo del mezzo delle Ferrovie della Calabria e il conducente del furgone che trasportava pneumatici. Sul posto 118, Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia Locale

Nel corso della mattinata odierna si è verificato un incidente stradale sulla SP 120, la strada provinciale che collega Petrizzi a San Vito sullo Ionio.

Il sinistro, di natura quasi frontale, ha visto coinvolti un autobus di linea delle Ferrovie della Calabria, con a bordo dei passeggeri, e un furgone di proprietà di una ditta privata adibito al trasporto di pneumatici.

Al momento dell'arrivo sul posto, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Soverato ha constatato che il conducente del furgone — rimasto inizialmente incastrato nell'abitacolo — era già stato estratto. I vigili del fuoco hanno quindi provveduto a mettere in sicurezza i due veicoli coinvolti e l'intera area interessata dal sinistro.

Il bilancio complessivo è di tre feriti: si tratta delle due donne a bordo dell'autobus (le quali, fortunatamente, non hanno riportato lesioni gravi e sono state trasportate in ospedale) e del conducente del furgone, anch'egli trasferito presso la struttura ospedaliera.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze, due pattuglie dei Carabinieri e la Polizia Locale di Petrizzi per i rilievi di rito e la gestione della viabilità.