L’apertura della nuova sede del Liceo Scientifico “Siciliani” nel quartiere Siano di Catanzaro segna un passaggio importante per la scuola e per l’intera comunità catanzarese. Una struttura attesa da anni che, oltre a offrire nuovi e moderni spazi per studenti e personale scolastico, porta nel quartiere una presenza destinata ad avere ricadute anche sul piano sociale ed economico. Sul nuovo istituto e sulle prospettive legate al suo insediamento interviene il consigliere comunale Raffaele Serò, che sottolinea il valore dell’investimento e, allo stesso tempo, la necessità di accompagnare questa nuova fase con attenzione alla viabilità, ai servizi e alle esigenze dei residenti

«Esprimo grande soddisfazione per l’apertura della nuova sede del Liceo Scientifico “Siciliani” nel quartiere Siano di Catanzaro, un risultato atteso da anni e che finalmente consegna agli studenti, ai docenti e a tutto il personale scolastico una struttura moderna e funzionale – scrive Serò in una nota – . L’avvio delle attività rappresenta una giornata importante non solo per il Polo Liceale “Siciliani-De Nobili”, ma per l’intera città di Catanzaro. Dopo anni di attesa, lavori e sopralluoghi, vedere finalmente gli studenti entrare nella nuova scuola è motivo di grande soddisfazione e testimonia l’importanza del lavoro portato avanti dalle istituzioni».

Ed ancora: «Da consigliere comunale, sono particolarmente soddisfatto del fatto che una realtà scolastica così importante trovi spazio nel quartiere Siano. La presenza del Liceo rappresenta infatti non soltanto un investimento sulla formazione e sul futuro dei nostri ragazzi, ma anche un importante volano di sviluppo per l’economia del quartiere. La presenza quotidiana di centinaia di studenti, docenti e personale scolastico può contribuire a rafforzare le attività commerciali e i servizi presenti nell’area, generando nuove opportunità e maggiore vitalità per tutto il territorio. Un plauso va sicuramente alla dirigente scolastica, professoressa Filomena Rita Folino, per la determinazione con cui ha seguito questo percorso, e alla Provincia di Catanzaro, al presidente Amedeo Mormile e a tutti i tecnici che hanno lavorato alla realizzazione e all’apertura della struttura. Un ringraziamento particolare va agli ingegneri Costanzo, Coppola e Iiritano, per il lavoro svolto, così come a tutte le istituzioni e alle professionalità che, a vario titolo, hanno contribuito al raggiungimento di questo importante traguardo».

«È chiaro, però, – prosegue il consigliere – che siamo soltanto al primo giorno. L’apertura di una struttura di questa portata comporta inevitabilmente una fase di assestamento, durante la quale sarà necessario monitorare attentamente tutti gli aspetti legati alla viabilità, alla mobilità, ai servizi e alla vivibilità dell’area. Sono convinto che tutto ciò che riguarda la viabilità e il benessere dei cittadini residenti a Siano sia perfettibile e che, proprio per questo, sarà importante ascoltare le esigenze dei residenti, degli studenti e degli operatori economici, valutando e apportando, laddove necessario, gli opportuni correttivi, sempre nell’interesse di tutta la comunità. L’obiettivo deve essere quello di accompagnare questa nuova presenza nel quartiere con una programmazione attenta e costante, affinché il Liceo Siciliani possa integrarsi pienamente con il territorio e diventare un’opportunità di crescita non soltanto per il mondo della scuola, ma per tutta Siano e per la città di Catanzaro».