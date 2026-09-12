Quarta giornata di campionato in Serie B e ritorno al Ceravolo per il Catanzaro, alla prima davanti al proprio pubblico dopo tre trasferte consecutive. I giallorossi di Giorgio Gorgone affrontano la Carrarese con un obiettivo preciso: cancellare lo zero in classifica e conquistare la prima vittoria della stagione. Dopo tre sconfitte, Iemmello e compagni cercano punti e risposte davanti ai propri tifosi.

Primo tempo

1’- Il primo pallone è toccato dal Catanzaro.

3’ - Percussione di Dorval che fa tutto bene, entra in area con un gioco di prestigio e conclude da posizione defilata, ma la sfera termina in corner. Poi sul corner che ne segue Antonini, da due passi non riesce a colpire di testa e la palla termina sul fondo.

9’ – Sanguinosa palla persa da Iemmello a centrocampo e la Carrarese parte in contropiede, Abiuso, però, a due passi da Pigliacelli non riesce a inquadrare la porta.

18’ – Pafundi ci prova dalla distanza per i giallorossi. Il tiro parte bene e continua su un’ottima traiettoria, ma lambisce l'incrocio dei pali e termina sul fondo.

25’ – Azione gestita magistralmente dai giallorossa al limite dell'area. Dopo diverse combine, Iemmello serve con un tocco sotto pecorino in area che controlla bene ma spara male e la palla finisce alta.

30’ – Lancio in profondità della dalla difesa della Carrarese con Cissè che corre e arriva sul pallone, quando entra in area, però, viene ostacolato da Ruggero e la conclusione che ne segue impatta sul lato esterno della rete.

38’ – Azione corale dei giallorossi, che con due tocchi di prima al limite dell'area – di Petriccione e Iemmello – , riescono a liberare Pafundi, il 20 delle Aquile controlla e conclude rasoterra, ma anche in questo caso la palla lambisce il palo e si perde sul fondo.

45’ – Allo scoccare del 45esimo l'arbitro fischia la fine del primo tempo. Catanzaro-Carrarese 0-0.

Secondo tempo

46’ – Batte la Carrarese a inizio secondo tempo.

48’ – Dorval fa tutto bene per i giallorossi al limite dell'area avversaria, ma quando entra temporeggia troppo e conclude anche male favorendo l'intervento dell'estremo difensore della Carrarese.

57’ – Iemmello prova la percussione per vie centrali, fa tutto bene e dalla lunette conclude, la palla, però, esce di poco larga a destra.

62’ – Ci prova anche Pecorino, autore di una prestazione incolore fino a questo momento. La sua conclusione dal limite però esce larga di un metro sinistra.

Il tabellino

Us Catanzaro: Pigliacelli, Antonini, Ruggero (Candela 67’), Verrengia (Imperiale 46’), Petriccione, Mosti (Tchauna 67’), Pafundi, Alesi, Iemmello, Pecorino (Koffi 67') , Dorval.

In panchina: Marietta, Imperiale, Buso, Giovane, Garnica, Koffi, Cassa, Candela, Tchaouna, Di Francesco, Frosinini e Reita.

Carrarese: Pizzignacco, Oliana, Abiuso, Cissé, Ruggeri, Topalovic, Schiavi, Martini, Reale, Rouhi e Parlanti. A disposizione Garofani, Macchioni, Belloni, Khafi, Rubino, Esteves, Bonfanti, Braunoder, Finotto, Romani, Cudrig e Marconi.

A dirigere l'incontro è Davide Di Marco della sezione di Ciampino, assistito da Marco Ceccon di Lovere e Luca Chiavaroli di Pescara. Quarto ufficiale Antonio Liotta di Castellammare di Stabia. Al Var Daniele Ghersini di Genova, Avar Alessandro Prontera di Bologna.

Ammoniti: Topalovic (Car), Parlanti (Car).