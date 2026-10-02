Il vasto promontorio subtropicale mantiene lontane le perturbazioni e regala giornate stabili sulla Calabria, con temperature diurne fino a 25-27°C. Nelle aree interne e montuose le notti restano invece più fresche

Il mese di ottobre è ormai iniziato ma in ambito meteorologico nulla è cambiato. Il vasto anticiclone subtropicale che dal nord Africa si eleva fin verso l’Europa centro settentrionale sta interessando l’intero paese e la Calabria apportando bel tempo ovunque e clima localmente mite. Le temperature infatti si mantengono intorno ai 25-27°C durante le ore diurne su gran parte della Calabria, mentre durante quelle notturne localmente si registrano valori freschi soprattutto lungo le aree interne e montuose della Regione.

Per quanto riguardano le condizioni meteorologiche invece nulla da segnalare: bel tempo su tutta la regione per l’intero arco giornaliero con solo qualche addensamento nuvoloso nelle ore pomeridiane ma senza nessun rischio di precipitazioni.

Questo perché l’anticiclone tende a fare rimanere le perturbazioni atlantiche molto lontane dalla nostra latitudine, lasciandole dunque a latitudini più elevate.