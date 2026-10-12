Il confronto istituzionale ha rappresentato l’occasione per rivolgere un caloroso benvenuto all’ufficiale e per confermare la piena sinergia tra l’Amministrazione comunale e la Compagnia dell’Arma

Il Sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha ricevuto questa mattina a Palazzo De Nobili il Maggiore Piergiorgio Cataldo, da poco insediatosi al vertice del Comando della Compagnia Carabinieri della città capoluogo. All'incontro ha preso parte anche l’Assessore agli Affari Generali, Salvatore Bullotta. Il confronto istituzionale ha rappresentato l’occasione per rivolgere un caloroso benvenuto all’ufficiale e per confermare la piena sinergia tra l’Amministrazione comunale e la Compagnia dell’Arma.

«A nome di tutta la città di Catanzaro e dell’Amministrazione comunale – ha dichiarato il sindaco Fiorita – rivolgo al Maggiore Piergiorgio Cataldo i più sinceri auguri di buon lavoro per questo importante e delicato incarico. La presenza vigile e capillare dei Carabinieri sul nostro territorio è un presidio fondamentale di legalità, sicurezza e vicinanza ai cittadini. Sono certo che proseguiremo nel solco di una proficua e costante collaborazione istituzionale nell'esclusivo interesse della nostra comunità».