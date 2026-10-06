Nuove regole per il transito, la sosta e il carico/scarico merci nel tratto compreso tra Piazza Bernardino Grimaldi e Piazza Cavour. L'obiettivo è valorizzare lo spazio pubblico, tutelare l'ambiente e migliorare la qualità della vita di cittadini e commercianti

L’Amministrazione Comunale rende noto l’avvenuto recepimento e l'approvazione del nuovo Disciplinare per l’accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli nell’Area Pedonale Urbana (APU) e nella Zona a Traffico Limitato (ZTL) di Corso Mazzini, nel tratto compreso tra Piazza Bernardino Grimaldi e Piazza Cavour. L’iniziativa nasce dalla volontà di restituire il centro cittadino alla fruizione delle persone, incoraggiando la socialità, aumentando la sicurezza stradale, riducendo l'inquinamento e preservando il patrimonio storico e urbano.

1. Orari e Regolamentazione Generale

All'interno del tratto interessato di Corso Mazzini è istituito un doppio regime di circolazione attivo tutti i giorni dell'anno:

Area Pedonale Urbana (APU):

Orari: Dalle 00:00 alle 05:30, dalle 09:30 alle 14:30 e dalle 16:30 alle 00:00.

Regola: Divieto assoluto di circolazione, fermata e sosta per tutti i veicoli a motore (salvo emergenze o eccezioni specifiche).

Zona a Traffico Limitato (ZTL):

Orari: Dalle 05:30 alle 09:30 e dalle 14:30 alle 16:30.

Regola: Accesso consentito esclusivamente alle categorie autorizzate e previa registrazione della targa.

Limiti di Velocità: Per tutti i veicoli autorizzati a transitare, la velocità massima è fissata inderogabilmente a 10 km/h, con l'obbligo di prestare la massima cautela verso i pedoni.

2. Dettaglio delle Prescrizioni per Categoria

Residenti e Domiciliati

Accesso e Transito: Consentito solo nelle fasce orarie della ZTL per un solo veicolo registrato nella White List della Polizia Locale. Durante gli orari di APU il transito è vietato, salvo comprovata forza maggiore o emergenza documentata.

Fermata e Sosta: È consentita esclusivamente la fermata per la salita/discesa di passeggeri o la sosta breve per carico/scarico bagagli per un massimo di 15 minuti, con obbligo di esposizione del disco orario (o indicazione dell'orario di inizio sosta).

Attività Commerciali, Professionali e Studi Medici

Accesso: Consentito ad un solo veicolo registrato in White List esclusivamente durante le fasce orarie ZTL.

Sosta: Consentita la sola fermata o sosta breve fino a un massimo di 15 minuti con obbligo di indicazione dell'orario di inizio sosta.

Carico e Scarico Merci

Giorni e Orari: Dal lunedì al sabato, esclusivamente nelle fasce ZTL (05:30 - 09:30 e 14:30 - 16:30). Divieto assoluto la domenica e nei giorni festivi.

Requisiti Veicoli: Accesso riservato agli autocarri con portata massima a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, previa iscrizione nella White List.

Sosta per le Operazioni: Permessa per il tempo strettamente necessario e comunque per un massimo di 30 minuti con obbligo di indicazione dell'orario di inizio sosta.

Persone con Disabilità (Titolari di Contrassegno CUDE)

Accesso Ordinario (Fasce ZTL): Consentito nelle fasce ZTL (05:30 - 09:30 e 14:30 - 16:30) previa registrazione della targa.

Accesso in Orario APU (Urgenze):

Previa comunicazione: Per transiti urgenti fuori dagli orari ZTL, il titolare deve avvisare preventivamente la Polizia Locale indicando targa e motivazione.

Emergenza Sanitaria: In caso di emergenza immediata imprevedibile, la targa e la relativa documentazione medica potranno essere trasmesse entro le 48 ore successive.

Accesso per Ristorazione: È consentito l'accesso e il solo transito nell'area (previo inserimento targa in White List) per la sola fermata di salita/discesa della persona con disabilità diretta ai locali di ristorazione della zona (non è consentita la sosta).

Presidio Sanitario: Farmacia in Area Pedonale

Per garantire la continuità del servizio sanitario, sono previste specifiche agevolazioni:

Rifornimenti Ordinari: I distributori farmaceutici accreditati possono accedere e sostare max 15 minuti (con disco orario) durante la ZTL.

Consegne Urgenti Salvavita: In orario APU, l'accesso è consentito con comunicazione della targa ed esibizione della documentazione d'urgenza da parte del titolare della farmacia entro 48 ore.

Utenza (Turni Notturni/Festivi):Durante gli orari di chiusura ordinaria delle farmacie, i clienti diretti alla farmacia di turno per acquisti urgenti e indifferibili possono transitare e fermarsi per max 15 minuti (con disco orario). Il titolare della farmacia trasmetterà l'elenco delle targhe servite alla Polizia Locale entro 48 ore.

Manutenzioni, Riparazioni e Consegne Grandi Arredi/Elettrodomestici

Fasce ZTL: Consentito l'accesso per interventi tecnici o consegne ingombranti previa registrazione targa, con sosta massima di 30 minuti (con disco orario).

Interventi Urgenti in APU: Per riparazioni indifferibili fuori orario ZTL, occorre inviare comunicazione preventiva alla Polizia Locale e trasmettere la documentazione giustificativa entro 48 ore.

Clienti di Strutture Ricettive

I clienti degli alberghi/B&B situati nella zona possono accedere per il carico/scarico bagagli (sosta max 15 minuti con disco orario), previa comunicazione della targa da inserire nella White List.

Veicoli di Soccorso, Forze dell'Ordine e Servizi Pubblici

Libero accesso e sosta per Forze di Polizia, Ambulanze, Vigili del Fuoco e Portavalori per gli istituti di credito del Corso.

I veicoli per la raccolta rifiuti e spazzamento possono operare dalle 04:00 alle 09:30 e dalle 14:30 alle 16:30.

I veicoli delle reti tecnologiche (gas, acqua, luce, telecomunicazioni) e del Comune accedono in orario ZTL; per interventi urgenti in orario APU la targa va regolarizzata entro 48 ore.

3. Modalità di Registrazione Targhe e Informazioni

Per inserire i veicoli nella banca dati (White List) o per comunicare gli accessi straordinari/urgenti, i cittadini e gli operatori dovranno inviare una mail o PEC agli indirizzi dedicati: areapedonale.ztl@comune.catanzaro.it, areapedonale.ztl@certificata.comune.catanzaro.it

Per chiarimenti e dettagli sul disciplinare è possibile consultare il sito web del Comune o rivolgersi al Comando di Polizia Locale.

4. Controlli e Sanzioni

I controlli sulla corretta osservanza delle disposizioni saranno effettuati dalla Polizia Locale anche attraverso l'ausilio di sistemi tecnologici di rilevazione automatizzata degli accessi (varchi elettronici APU/ZTL). Le violazioni saranno sanzionate a norma del vigente Codice della Strada.