Nel primo anniversario dell'elezione, il Pontefice visita Pompei e il capoluogo campano. Il Cardinale don Mimmo: «Pace e giustizia contro la menzogna educativa e il furto di futuro»

Una giornata tra fede, speranza e impegno civile. Per celebrare il primo anno del suo Pontificato, Papa Leone ha scelto il cuore pulsante e ferito della Campania. Dopo una mattinata di preghiera a Pompei, culminata con la supplica alla Madonna, il Papa è giunto nel pomeriggio nel Duomo di Napoli per incontrare il clero e la città. Ad accoglierlo, un discorso potente e vibrante del Cardinale Domenico Battaglia, originario di Satriano, che ha trasformato il saluto istituzionale in un manifesto per la rinascita della metropoli partenopea.

«Una città con una tale capacità di amare non può accontentarsi di sopravvivere. È chiamata a fiorire», ha detto don Mimmo Battaglia davanti a un Duomo gremito. Il Cardinale ha chiesto al Papa di aiutare la comunità a custodire due valori inscindibili: pace e giustizia. Non concetti astratti, ma «strade da percorrere» per rispondere alle emergenze che affliggono il territorio: dai giovani che fuggono per mancanza di prospettive, agli anziani lasciati soli, fino ai migranti che vedono nel mare non una speranza, ma un confine di paura.

Il cancro della camorra

Il passaggio più duro e incisivo del porporato è stato riservato alla criminalità organizzata. Battaglia ha ridefinito il concetto di violenza criminale, andando oltre il sangue delle stese e degli agguati. «La camorra non uccide soltanto quando spara – ha denunciato con forza – . Uccide quando convince un ragazzo che valere significa comandare. Quando occupa il vuoto lasciato dalla solitudine e dalla mancanza di adulti credibili».

Secondo il Cardinale, la camorra è una vera e propria «menzogna educativa» e una «religione del denaro» che si nutre della fragilità delle comunità. Per questo, il grido che si è levato dal Duomo è stato di netta rottura con il fatalismo: «Nessun ragazzo nasce perduto, nessun quartiere nasce condannato».

Il Mediterraneo come spazio di incontro

Oltre alla piaga della criminalità, il Cardinale ha rivolto lo sguardo all'orizzonte, verso quel Mediterraneo che bagna Napoli e che troppo spesso diventa teatro di tragedie. L'auspicio consegnato a Papa Leone è che il mare torni a essere uno «spazio di dialogo e fraternità».

«La pace comincia quando l’altro non è più una minaccia, ma un volto», ha concluso Battaglia, ribadendo che la bellezza di Napoli deve trasformarsi in «giustizia quotidiana» e la sua generosità in un «futuro condiviso». Papa Leone, visibilmente commosso dalle parole del Cardinale, ha ripreso il tema della cura nel suo discorso al clero: «Combattiamo la violenza con la cura», ha esortato il Pontefice, invitando i sacerdoti e i laici a essere presidi di speranza nei vicoli più bui della città. Una visita, quella del Papa, che segna un punto di svolta nel suo giovane pontificato, ponendo le periferie esistenziali e sociali al centro dell'agenda della Chiesa.