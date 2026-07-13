Nella due giorni di “Pitta Days – Viaggio di sapori nella tradizione catanzarese”, il progetto realizzato dal Comune di Catanzaro in sinergia con Assipan e finanziato dalla Regione Calabria nell’ambito dei festeggiamenti di San Vitaliano, la musica dal vivo sarà un emozionante ingrediente dei concerti gratuiti che animeranno Piazza Prefettura nel cuore del centro storico.

Mercoledì 15 luglio salirà sul palco Nina Zilli, cantante e autrice, tra le voci più riconoscibili della scena musicale italiana, che offrirà al pubblico un viaggio sonoro tra soul, pop, rhythm and blues e atmosfere dal gusto retrò che da sempre caratterizzano il suo stile. Un’occasione per il pubblico di ripercorrere insieme all’artista il suo ricco repertorio per uno spettacolo coinvolgente ed elegante.

Giovedì 16 luglio torna nella sua Catanzaro Eman, nome d’arte di Emanuele Aceto, cantautore dalla forte identità, capace di fondere nel suo corso artistico reggae, elettronica e scrittura d’autore. Una delle voci più singolari e irrequiete della musica italiana contemporanea che presenterà dal vivo l’ultimo progetto “Magarìa”, un lavoro intenso e autentico, costruito sull’onestà emotiva e sulla volontà di restare dentro le domande del presente. Un nuovo tassello musicale che segna un passaggio importante lasciando spazio centrale alle parole tra indie/alternative, rock e cantautorato. Il concerto di Eman sarà preceduto dalle sonorità della tradizione con Cuorecantastorie – "Storie, canti e danze grecaniche e d'Arberia", che porterà sul palco il patrimonio musicale popolare calabrese. In chiusura DJ set che accompagnerà il pubblico fino al termine dei festeggiamenti.

“De.Co. Pitta Catanzarese… tradizione che unisce”- Tavola Rotonda – 14 luglio, ore 18:00 - Camera di Commercio di Catanzaro

Catanzaro si prepara a celebrare uno dei suoi simboli più autentici e identitari: la Pitta Catanzarese. Martedì 14 luglio alle ore 18:00, presso la sede della Camera di Commercio di Catanzaro, si terrà la tavola rotonda dal titolo “De.Co. Pitta Catanzarese… tradizione che unisce”, un importante momento di confronto dedicato al percorso di riconoscimento della Denominazione Comunale (De.Co.) per il pane simbolo della città.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per valorizzare l’arte bianca locale, rafforzare il legame tra prodotto e territorio e promuovere la Pitta come elemento distintivo dell’identità culturale e gastronomica catanzarese.

All’incontro interverranno rappresentanti istituzionali e del settore, tra cui il Presidente ASSIPAN Antonio Tassone, il Presidente della Camera di Commercio Pietro Falbo, il Sindaco Nicola Fiorita e gli Assessori Vincenzo Costantino e Giuliana Furrer. Presente anche Francesco Bianco (Antica Congrega Tre Colli). Modera Maria Rita Galati.

La tavola rotonda si inserisce all’interno del più ampio programma dei Pitta Days, in programma il 15 e 16 luglio, nell’ambito dei festeggiamenti di San Vitaliano. In Piazza Prefettura prenderà vita il Pitta Village, un’area dedicata dove i panificatori di ASSIPAN Catanzaro, insieme ai ristoratori della città, proporranno le loro interpretazioni e ricette in abbinamento alla Pitta Catanzarese, offrendo al pubblico un’esperienza unica tra tradizione e creatività. Un appuntamento che unisce istituzioni, operatori del settore e comunità, con l’obiettivo di tutelare e promuovere un prodotto che racconta la storia, la cultura e il saper fare del territorio.

Tutto il programma di San Vitaliano è consultabile al seguente link: https://visit.catanzaro.it/index.php/event/tutti-festeggiano-san-vitaliano-2026-il-programma/