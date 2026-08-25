Entra nella fase decisiva l’iter per la riapertura del viadotto sul fiume Savuto, situato lungo la Strada Provinciale 163/1, nel comune di Nocera Terinese, costa tirrenica catanzarese.

Nel pomeriggio di venerdì prossimo 28 agosto, alle ore 17:30, si terranno infatti le operazioni di sopralluogo e la contestuale redazione del verbale per la presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

Questo decisivo passo tecnico e amministrativo, formalizzato dal responsabile unico del procedimento, ing. Eugenio Costanzo, è finalizzato a ripristinare la continuità stradale e a garantire il transito in sicurezza alla cittadinanza e ai pendolari dell'area.

All’importante appuntamento sul cantiere del viadotto prenderanno parte: il presidente della Provincia di Catanzaro, Amedeo Mormile, il vicepresidente della Giunta regionale con delega ai Lavori Pubblici, Filippo Mancuso, e il sindaco del Comune di Nocera Terinese, Saverio Russo. Saranno inoltre presenti i tecnici dell’Amministrazione Provinciale, il Collaudatore Tecnico-Amministrativo, il Direttore dei Lavori, il C.S.E. e i rappresentanti del Consorzio Stabile Valori S.c.a.r.l. (Appaltatore) e della Sammarco Giuseppe Costruzioni Generali S.r.l. (Impresa affidataria).

La procedura di consegna giunge a coronamento dell'esecuzione delle prove di carico e di verifica previste dal capitolato speciale d’appalto. L'atto consentirà l'immediato utilizzo dell’infrastruttura.

Con questo intervento, l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, in sinergia con le altre istituzioni, risponde a una storica esigenza di collegamento stradale del comprensorio, restituendo un'opera strategica, sicura e moderna.