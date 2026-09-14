L’anno scolastico ha preso il via questa mattina in alcuni istituti di Catanzaro, tra questi anche il liceo scientifico Siciliani che ha ripreso le lezioni in un nuovo edificio, consegnato stamani, in occasione del primo ingresso degli studenti, dalla Provincia al polo liceale “Siciliani – De Nobili”. «Siamo un po’ in ansia però siamo felici di ritornare perché siamo curiosi di vedere la scuola nuova» spiega una studentessa in attesa dinnanzi l’istituto.

«Siamo felici perché è una emozione nuova, trattandosi di una scuola aperta oggi. Ci aspettiamo buone cose da quest’anno» ha aggiunto un’altra studentessa. «Siamo molto interessati a questa scuola nuova perché per noi è l’ultimo anno, almeno l’ultimo anno lo vivremo in una scuola nuova» ha evidenziato una studentessa del V anno.

L’edificio ospita circa 800 studenti, sinora sistemati in un edificio ubicato in centro storico. «È un'emozione intensa, molto forte ritornare nei luoghi della scuola, soprattutto per consegnare alla città di Catanzaro un luogo di formazione, un luogo di cultura che rappresenta un'eccellenza» ha chiarito il presidente della Provincia Amedeo Mormile. «Rivolgo un augurio alla comunità del liceo scientifico Siciliani, e all'intero polo liceale “De Nobili Siciliani”, perché oggi parte una nuova era».

«Sono felice, sono orgogliosa, sono emozionata. Sapere di avere aperto le porte ai ragazzi di prima classe è stato veramente bellissimo perché sono i primi studenti che entrano in una struttura così bella» ha evidenziato la dirigente del polo liceale Filomena Rita Folino. «È una struttura di eccellenza che offre tante opportunità ai ragazzi perché ci sono spazi all'interno e all'esterno: laboratori, aule dedicate, spazi dedicati alla lettura, alla ricerca e al dibattito, la biblioteca. I ragazzi hanno tutto quello che a loro serve per vivere la scuola in maniera serena, una scuola all'insegna del benessere».

«È un primo giorno di scuola speciale, perché si apre la sede di una nuova scuola importante come il liceo scientifico» ha aggiunto il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita. «Una scuola bellissima e moderna». Il primo cittadino ha sottolineato come ogni «cambiamento ha sempre un periodo necessario di rodaggio. Credo che i ragazzi oggi vivranno questa esperienza con un po' di emozione anche per via di una struttura cosi moderna e funzionale. Comprenderanno come simili scelte che inizialmente possono anche spaventare invece proiettano la nostra città nel futuro».