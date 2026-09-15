Stare insieme, coltivando questo come un valore comune. Crescere e istruirsi per rendere migliori le nostre comunità. È questo il messaggio che l'amministrazione comunale di Catanzaro ha voluto diffondere nel dare il benvenuto agli studenti delle prime classi. Oggi per molti studenti prende il via il percorso scolastico.

La cerimonia si è svolta nella scuola primaria e secondaria di Mater Domini. «Abbiamo portato con noi dei tricolori che consegneremo alle classi, proprio per significare il fatto che qui inizia il cammino della nostra comunità, della comunità del nostro paese» ha evidenziato l’assessore all’istruzione, Salvatore Bullotta. «Qui si diventa individui, si scopre la propria individualità, ci si forma ma si diventa anche cittadini del nostro paese, quindi con tutto ciò che significa questo tricolore, che rappresentano i valori costituzionali».

Benvenuti in prima, la scritta che campeggia sui cartelli preparati per il primo giorno di scuola. Il tricolore e l'inno di Mameli per accogliere la nuova generazione di studenti. «La scuola è presidio dello Stato, è presidio di sicurezza, è presidio di felicità. La scuola nella versione greca scolai significa luogo in cui l'uomo sta a proprio agio e noi non vogliamo altro che questo» ha dichiarato il dirigente dell'IC Catanzaro Nord-Est Manzoni, Giulio Comerci.

Presente all’iniziativa anche l’assessore al Welfare, Nunzio Belcaro: «La parola inclusione è una parola che si predica quotidianamente nelle nostre scuole ma vuol dire soltanto una cosa: stare bene tutti insieme in un luogo. E non c'è posto migliore per educare un'intera cittadinanza che il laboratorio bellissimo delle nostre scuole. Il primo giorno di scuola è sempre una grandissima festa ma non ci dimentichiamo le responsabilità che abbiamo soprattutto nei confronti dei bambini che hanno più bisogno di noi».