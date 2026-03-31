Il Comandante Provinciale Carabinieri di Catanzaro, Colonnello Giovanni Pellegrino, è stato promosso al grado di Generale di Brigata. L’ulteriore riconoscimento da parte del Comando Generale dell’Arma, con nomina a firma del Ministro della Difesa, giunge a coronamento di un’intensa carriera e di importanti incarichi ricoperti negli anni. Per citare gli ultimi, dopo il ruolo di Vice Comandante del Reparto Carabinieri Presidenza della Repubblica, il Generale Pellegrino ha infatti retto il comando del Reparto Operativo di Bari e l’incarico di Comandante Provinciale di Agrigento.

Oltre al conseguimento di due master, nel 2021 e nel 2025, rispettivamente nel contesto dei Ministeri dell’Interno e della Difesa, l’Ufficiale ha da ultimo rivestito l’incarico di Capo Ufficio Concorsi e Contenzioso nell’ambito del sistema del reclutamento dell’Arma, per poi approdare in Calabria, dove, dal 15 settembre 2025, è Comandante Provinciale di Catanzaro, da cui dipendono il Gruppo di Lamezia Terme e le sei Compagnie ricomprese tra i versanti tirrenico e ionico. Al Generale Pellegrino le più sentite felicitazioni per il traguardo conseguito e l’augurio di un ancor più proficuo lavoro in questa terra.