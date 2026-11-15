I dati della 28esima indagine di ItaliaOggi e Università La Sapienza. Il capoluogo si piazza dietro Ancona e Siena per attività ospedaliera e capacità attrattiva. Bene Vibo Valentia che scala oltre dieci posizioni, mentre Crotone resta al penultimo posto generale e ultima per reddito

Catanzaro si colloca al terzo posto nella graduatoria nazionale relativa al Sistema salute, all’interno della 28esima edizione dell’Indagine sulla qualità della vita 2026 realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma. Nella specifica dimensione, la provincia catanzarese segue esclusivamente Ancona e Siena, precedendo realtà come Pisa e Verona.

Il piazzamento nella parte alta della classifica sanitaria riflette anche i nuovi parametri inseriti nello studio, che integrano l’analisi dell’attività ospedaliera. Tra gli indicatori presi in esame figurano infatti il tasso di ospedalizzazione, l’indice di complessità dei ricoveri (case mix), il tasso di utilizzo dei posti letto e la quota di posti letto in specialità ad elevata assistenza, elementi utilizzati per valutare l'attrattività delle strutture locali e l’impatto della mobilità ospedaliera extraregionale.

In linea generale, secondo i dati diffusi per l’edizione 2026, Vibo compie il balzo più ampio in Calabria, dal 97° all’85° posto. Catanzaro sale dal 92° all’89°, Cosenza dal 94° al 90° e Reggio Calabria dal 105° al 101°. Crotone resta 106ª.

Se infatti il comparto sanitario garantisce al capoluogo una posizione di vertice, il quadro complessivo dell’indagine conferma invece le difficoltà strutturali che accomunano l’intero territorio regionale. Nella classifica generale delle 107 province italiane — guidata quest’anno da Bolzano, davanti a Milano e Bologna — il Mezzogiorno resta distante dalle fasce di vivibilità medio-alta, con la prima provincia meridionale (Isernia) che compare solo al 67° posto. Tutte le province calabresi figurano nelle posizioni di coda per quanto riguarda Affari e lavoro (che misura il tessuto imprenditoriale, il mercato del lavoro e la diffusione di startup e PMI innovative), Istruzione e formazione (competenze degli studenti e partecipazione scolastica) e Reddito e ricchezza.

Nel resto della Calabria si registrano infine due andamenti opposti. Vibo Valentia rientra tra le province italiane con il maggiore incremento rispetto al 2025, guadagnando più di dieci posizioni nella classifica generale grazie soprattutto al secondo posto nazionale nella dimensione della Sicurezza sociale (risalendo dal 94° posto dello scorso anno, in un'area che valuta anche l'incidenza dei giovani NEET). Di segno contrario il dato di Crotone, che si ferma al 106° e penultimo posto della graduatoria generale — appena sopra Taranto, ultima — e si conferma all'ultimo posto in Italia, per il settimo anno consecutivo, nella dimensione legata a redditi, valori immobiliari e costo della vita.