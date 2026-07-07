«L’annunciata riapertura delle gallerie del complesso monumentale San Giovanni, seppure in forma temporanea e limitata al periodo estivo, rappresenta un segnale positivo nella direzione auspicata dalla nostra associazione: restituire alla città la fruizione di uno dei suoi luoghi storici più significativi». Lo scrive in una nota Giovanni Matarese, referente dell’associazione storica Mirabilia

«L’obiettivo principale della nostra iniziativa era proprio quello di richiamare l’attenzione pubblica sulla necessità di garantire la piena valorizzazione e accessibilità di un bene che appartiene alla comunità. Prendiamo atto, inoltre, della disponibilità manifestata dall’amministrazione a valutare un coinvolgimento di Mirabilia nell’ambito delle aperture estive.

Cogliamo l’occasione per precisare che l’associazione non ha mai inteso proporsi quale soggetto sostitutivo delle figure professionali previste dalla normativa o dai regolamenti comunali. La missione di Mirabilia resta quella che da oltre trent’anni la caratterizza: studiare, divulgare e valorizzare la storia della città attraverso il volontariato culturale.

La questione relativa al ripristino dell’Infostoria Mirabilia, per sua natura distinta dalle modalità organizzative delle aperture temporanee, resta naturalmente aperta e potrà essere affrontata quando si definirà l’assetto gestionale stabile del complesso monumentale San Giovanni. L’associazione continuerà, come ha sempre fatto, a offrire la propria disponibilità e la propria esperienza ogni volta che ciò potrà contribuire alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico cittadino».