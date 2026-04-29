Negli ultimi due mesi, il presidio capillare del territorio, coordinato dal nucleo di polizia ambientale, ha portato all’individuazione e alla verbalizzazione di 52 condomini, 12 attività commerciali e 7 uffici pubblici per aver conferito rifiuti in maniera indiscriminata e non conforme alle disposizioni vigenti

Prosegue con determinazione l’attività di controllo della Polizia locale di Catanzaro per contrastare il fenomeno del conferimento scorretto dei rifiuti e promuovere il rispetto delle regole in materia di raccolta differenziata. Negli ultimi due mesi, il presidio capillare del territorio, coordinato dal nucleo di polizia ambientale, ha portato all’individuazione e alla verbalizzazione di 52 condomini, 12 attività commerciali e 7 uffici pubblici per aver conferito rifiuti in maniera indiscriminata e non conforme alle disposizioni vigenti.

L’attività di controllo viene svolta in maniera continuativa da due agenti dedicati, anche attraverso appostamenti in borghese, al fine di garantire la contestazione immediata delle violazioni. Ai trasgressori viene comminata una sanzione amministrativa di circa 180 euro. Per le attività commerciali, inoltre, in caso di reiterazione dell’illecito, scattano le misure più severe previste da ordinanza sindacale: dopo la seconda sanzione, è prevista una multa di circa 500 euro e la chiusura dell’esercizio per tre giorni.

L’Amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno sul fronte della tutela ambientale e del corretto conferimento dei rifiuti, sottolineando come il senso civico di ciascun cittadino sia fondamentale per preservare l’igiene e il decoro urbano. Solo attraverso la collaborazione e la responsabilità condivisa è possibile, inoltre, consolidare e incrementare le percentuali di raccolta differenziata, assicurando una città più pulita e sostenibile.