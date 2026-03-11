Parte dell'arteria sarà interdetta alla circolazione per consentire lavori di ripristino della sede stradale da parte di ditta privata per conto di E- Distribuzione

Dal pomeriggio di domani giovedì 12 marzo fino a domenica 15 marzo, parte di viale De Filippis sarà chiusa alla circolazione per consentire lavori di ripristino della sede stradale da parte di ditta privata per conto di E- Distribuzione.

L’ordinanza della Polizia locale prevede, nello specifico, l’interdizione del traffico veicolare dalle ore 15:00 di giovedì 12 marzo fino alle ore 18:00 di domenica 15 marzo 2026: sulla corsia di marcia direzione nord-sud, nel tratto compreso tra la Rotatoria ex Motel Agip ed il primo impianto di distribuzione carburanti; per il tratto successivo, con doppia corsia verso sud, relativamente alla corsia di destra fino al sovrappasso pedonale altezza civico 36 di Via De Filippis.

I flussi di traffico verso sud saranno così regolamentati: per chi proviene dal Ponte Bisantis: rotatoria via G. Da Fiore – sottopasso Via De Filippis; per chi proviene dalla tangenziale Materdomini - S. Antonio - Cavita: sottopasso via De Filippis oppure via Lombardi - via Zanotti Bianco - viale De Filippis. I flussi di traffico verso il centro della città non subiranno limitazioni, pertanto si potrà percorrere regolarmente la bretella di via Lombardi e procedere per il Ponte Bisantis. Gli interventi sul tratto interessato proseguiranno nei giorni a venire anche sulla seconda corsia in direzione Sud e il traffico verrà disciplinato con un’ulteriore ordinanza.