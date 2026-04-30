L’evento è promosso dallo Studio RC Risarcimento Danni, in collaborazione con il Comune di e con il patrocinio di Regione Calabria e Provincia di Catanzaro, ed è in programma il prossimo 6 maggio, dalle ore 9 alle 13, sul lungomare Giovanni Paolo II di Soverato

Soverato protagonista di un evento unico: per la prima volta nella provincia di Catanzaro ospiterà un’importante iniziativa dedicata alla sicurezza stradale. “Rispetta la strada, rispetta la vita” è l’evento promosso dallo Studio RC Risarcimento Danni, in collaborazione con il Comune di Soverato e con il patrocinio di Regione Calabria e Provincia di Catanzaro, in programma il prossimo 6 maggio, dalle ore 9 alle 13, sul lungomare Giovanni Paolo II di Soverato.

Oltre alle scuole del comprensorio, saranno presenti per l’occasione il Camper Azzurro e la Lamborghini della Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia locale, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Anas, Avis, Ania Cares, Crash Test Experience con il laboratorio mobile (unico in Europa): un track di 12 metri trasformato in un vero e proprio palco con maxischermo e simulatori (di ribaltamento e d’impatto) integrati.

L’evento rappresenta la naturale prosecuzione di un percorso già avviato nelle scuole del Catanzarese, attraverso incontri e convegni dedicati alla sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale. Tra gli ospiti Giuseppe Riccio, unico giocatore italiano della BIC, Basket in carrozzina di Reggio Calabria di Serie A, campione d'Europa 2026, e tanti altri ospiti ancora.

Alle ore 11, prevista una conferenza stampa alla presenza di autorità istituzionali. “Rispetta la strada, rispetta la vita”, organizzata dalla responsabile della sede calabrese di Studio RC, Mary Franco, con il supporto dei titolari Fabio Levato e Giovanni Cerutti, ha l’obiettivo di promuovere la cultura della sicurezza stradale attraverso momenti informativi e dimostrativi rivolti principalmente agli studenti, dalle scuole primarie alle scuole secondarie di secondo grado. Una giornata che punta a lasciare il segno, trasformando la teoria in esperienza diretta, per costruire una nuova generazione di utenti della strada più attenti e responsabili.