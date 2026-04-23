Per la rappresentante dell’esecutivo: «La città perde una personalità di grande caratura, voce autentica dell’arte calabrese capace di lasciare un segno riconoscibile non solo nel panorama locale ma anche in contesti nazionali e internazionali, dove il suo lavoro è stato apprezzato per originalità e profondità»

L’Assessora alla Cultura del Comune di Catanzaro, Donatella Monteverdi, ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa dell’artista catanzarese Alessandro Mazzitelli. «La città perde una personalità di grande caratura, voce autentica dell’arte calabrese capace di lasciare un segno riconoscibile non solo nel panorama locale ma anche in contesti nazionali e internazionali, dove il suo lavoro è stato apprezzato per originalità e profondità. Artista molto legato alla sua terra, Mazzitelli ha saputo intrecciare in modo esemplare l’identità delle proprie radici con una tensione costante verso l’innovazione, sviluppando una ricerca continua, in grado di attraversare il tempo con sempre nuovi significati».

Ed ancora: «Accanto all’attività creativa, fondamentale è stato il suo impegno nella formazione, come docente di discipline artistiche ha contribuito a crescere intere generazioni a cui ha trasmesso il senso autentico della passione e della libertà espressiva. La sua impronta continuerà a vivere nelle sue opere, grazie anche agli affetti più cari, il figlio Fabio, che ne ha raccolto il testimone, e la compagna e collega Apollonia Nanni a cui, unitamente a tutta la famiglia, rivolgo le più sentite condoglianze».