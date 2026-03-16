Anche il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita ha voluto omaggiare con un messaggio di cordoglio la figura dell’attore, regista, sceneggiatore e pittore Paolo Turrà, scomparso a Roma all’età di 87 anni.

«Con Paolo Turrà – afferma il primo cittadino – Catanzaro perde un altro dei suoi artisti più sensibili e talentuosi. La sua è stata sempre una presenza discreta, mai alla ricerca dei riflettori. Era una persona semplice ma questo, semmai, ne qualificava ulteriormente la professionalità e le molteplici vocazioni: dalla recitazione alla regia, alla sceneggiatura, alla pittura. Insomma, un artista a tutto tondo e dalla profonda e radicata cultura. Soprattutto, un catanzarese doc, che nonostante il ricco e variegato percorso fuori regione ha mantenuto saldo il rapporto con la sua città, che amava e che oggi lo piange. Ai suoi familiari, che con lui condividevano la passione e la vocazione artistica, vada il cordoglio sentito e la sincera vicinanza dell’Amministrazione comunale».