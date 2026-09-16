Riceviamo e pubblichiamo*

Con la recente riapertura dei cancelli scolastici e il ritorno in aula degli studenti, si ripropone in tutto il suo valore strategico il tema della mobilità urbana. Proprio in questo avvio di anno scolastico, la gestione della viabilità e dei trasporti rappresenta uno dei nodi centrali su cui concentrare l'attenzione per garantire un rientro sui banchi sereno ed efficiente. A Catanzaro, in particolare, il collegamento quotidiano tra la zona nord della città e i quartieri meridionali come Sala e Lido si conferma una sfida cruciale per tantissimi giovani e per le loro famiglie. In questo contesto di ripartenza, l'ottimizzazione dei flussi e delle coincidenze da parte dell'azienda di trasporto pubblico AMC offre un'importante occasione di miglioramento, ponendo le basi per un'evoluzione necessaria verso un servizio sempre più moderno e vicino alle esigenze del territorio.

L'analisi degli orari delle corse mattutine evidenzia come una maggiore sintonia con i campanelli d'ingresso degli istituti scolastici possa fare la differenza nella quotidianità.

Prendendo come esempio il tragitto dalla zona Nord, la linea 7 consente di raggiungere il terminal di viale Kennedy in tempo utile. Tuttavia, la prima coincidenza disponibile verso Sala, tramite la linea 2 o la linea 400T, parte alle 8:00, un orario che coincide quasi con l'inizio delle lezioni. D'altra parte, l'alternativa diretta della linea 2 da Piazza Stadio richiede di trovarsi alla fermata già alle 6:50, con un anticipo consistente rispetto all'effettivo tempo di percorrenza necessario.

Una mirata riprogrammazione della rete di trasporto pubblico porterebbe benefici concreti a tutta la comunità cittadina sotto diversi aspetti:

In primo luogo, si otterrebbe un decongestionamento del traffico. Un servizio bus ancora più fluido e coordinato incentiverebbe le famiglie a ridurre l'uso dell'auto privata, alleggerendo la circolazione viaria nelle ore di punta della mattina.

In secondo luogo, si garantirebbero serenità e puntualità. Favorire arrivi regolari prima dell'avvio delle lezioni permetterebbe agli studenti di iniziare la giornata didattica senza l'affanno o il rischio di ritardi.

Infine, si promuoverebbe la mobilità sostenibile. Avvicinare le nuove generazioni all'uso del mezzo pubblico fin dai primi giorni di scuola è infatti un passo fondamentale per costruire una solida cultura dell' ecosostenibilità.

La revisione e l'adeguamento delle tabelle orarie della società AMC rappresentano un tassello chiave per rispondere al meglio alle necessità di questo avvio d'anno. L'introduzione di corse dedicate negli orari d'ingresso o una rimodulazione strategica delle coincidenze presso i punti di interscambio, come viale Kennedy, consentirebbero di creare un raccordo armonioso tra i diversi quartieri della città. Una pianificazione così orientata non solo risponderebbe alle esigenze immediate degli studenti, ma renderebbe Catanzaro un esempio virtuoso di integrazione tra scuola e trasporti.

*Danilo Russo, ex assessore comunale