Si tratta delle graduatorie di contributo a ristoro per il servizio mensa 2025-2026
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Pubblicate le pubblicate le graduatorie contributo a ristoro per l’acquisto del buono pasto per l’anno scolastico 2025/2026
Il settore Pubblica istruzione e Politiche giovanili rende noto che sono state pubblicate le graduatorie contributo a ristoro per l’acquisto del buono pasto per l’anno scolastico 2025/2026.
Gli elenchi relativi alle domande accolte e a quelle rigettate sono consultabili integralmente all’indirizzo link: https://old.comune.catanzaro.it/bando/graduatorie-contributo-a-ristoro-per-lacquisto-del-buono-pasto-per-lanno-scolastico-2025-2026/
Lo stesso settore Pubblica istruzione e Politiche giovanili precisa agli utenti interessati che, qualora fosse necessario recuperare il proprio numero di protocollo, occorrerà inviare apposita richiesta a mezzo e-mail all’indirizzo: mensa@comune.catanzaro.it allegando un documento d’identità in corso di validità del richiedente il contributo. Nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, non potranno essere fornite informazione telefoniche.
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