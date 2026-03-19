Entra nel vivo il processo di avvicendamento di Sorical nella gestione dell’acqua a Catanzaro nell’ambito della più ampia programmazione che riguarda la gestione unitaria del servizio idrico integrato in Calabria. Il primo passo concreto, definito di concerto con il Comune di Catanzaro e la Catanzaro Servizi, riguarda il subentro di Sorical nella gestione della bollettazione e nei rapporti con gli utenti, al fine di regolarizzare tutte le posizioni e consentire il recupero della morosità. A tal fine, partirà nella prossima settimana la rilevazione dei consumi idrici che interesserà progressivamente tutto il territorio cittadino. Dal 23 al 27 marzo addetti della Catanzaro Servizi inizieranno ad effettuare la lettura dei contatori in orari compresi tra le 8.30 e le 17.30 nelle seguenti vie:

Via Francesco Paglia,

Piazza dei Martiri Ungheresi

Traversa Antonio Greco,

Via Alberto De Nobili,

Via Antonio Greco,

Via Giuseppe Scalise,

Via Giovanni Vercillo,

Piazza Montegrappa,

Via Azaria Tedeschi,

Via Francesco Crispi,

Via Giuseppe Cantafio,

Via Raffaele Carbonari,

Via Gregorio Mattei,

Via Jan Palach,

Via Mottola D'Amato,

Viale Pio X,

Via Luigi Pascali,

Piazza Francesco Stocco,

Via Ercolino Scalfaro,

Via Luigi Settimo,

Via Carmine Lidonnici,

Via Gaetano Alberti,

Piazza F.lli Bandiera,

Via Giuseppe Schipani,

Via F.lli Plutino,

Via Domenico Romeo,

Via Raffaele Piccoli,

Via Mario Greco,

Via Vittorio Veneto,

Via Piave,

Via Nicola Pizi,

Via Aldo Barbaro,

Via Benedetto Criniti.

Il personale sarà dotato di apposito tesserino di riconoscimento e non sarà autorizzato a ricevere alcuna somma di denaro, né a titolo di pagamento del servizio letture, né a titolo di pagamento di bollette pregresse. La rilevazione della lettura rappresenta un semplice accorgimento che consente di evitare l’addebito in bolletta di cifre in acconto – monitorando i consumi reali – e riscontrare eventuali anomalie, ad esempio provocate da perdite d’acqua occulte.

Gli utenti che risultassero assenti al momento del passaggio dei letturisti potranno comunicare la lettura del proprio contatore inviando una mail all’indirizzo acqamm@comune.catanzaro.it oppure utilizzando il servizio online sul portale https://dema.comunecatanzaro.it/. Il numero di assistenza telefonica dell’ufficio acquedotto di Palazzo de Nobili è lo 0961-881433. Nella comunicazione dell’autolettura dovranno essere indicati: nome e cognome dell’intestatario utenza, codice fiscale, recapito telefonico, codice utente, foto del contatore, data, lettura.