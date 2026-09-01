Con oggi si conclude definitivamente l’estate meteorologica. Dopo mesi di caldo rovente, con il 1° settembre inizia ufficialmente l’autunno in ambito meteorologico da non confondere ovviamente con quello astronomico che inizierà invece il 23 settembre. L’aria rovente ha ormai abbandonato la Calabria apportando un generale calo delle temperature e con valori molto più accettabili rispetto ai giorni scorsi: ecco però che infiltrazioni fresche in quota causeranno il ritorno dell’instabilità pomeridiana.

Già nella giornata di oggi infatti, dopo una mattinata stabile su tutta la Calabria, sono previsti annuvolamenti a partire dalle aree montuose con la possibilità di formazione di violenti temporali nelle aree della Sila e del Pollino accompagnati da eventi grandinigeni. Tali precipitazioni potranno sconfinare fin verso Sud, nelle aree interne del Catanzarese e localmente fin verso le aree joniche costiere con possibile interessamento anche della città di Catanzaro. Migliorerà invece a partire dal pomeriggio stesso.

Le temperature come detto sono in calo ovunque con valori massimi che su coste e pianure si mantengono intorno ai 32-33°C con qualche picco fino ai 35°C nelle aree più interne.