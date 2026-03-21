Lo spazio, aperto dall’amministrazione comunale di Catanzaro per promuovere innovazione, partecipazione e condivisione, è frequentato ogni giorno da tanti giovani per studiare, lavorare, leggere e incontrarsi in un ambiente dinamico e aperto alla comunità

A pochi giorni dall’inaugurazione, Spazio 2 – Social Innovation Hub di Catanzaro si sta già affermando come un nuovo punto di riferimento per la vita culturale e sociale della città.

Lo spazio, aperto dall’Amministrazione comunale di Catanzaro per promuovere innovazione, partecipazione e condivisione, è frequentato ogni giorno - da lunedì a venerdì, dalle 09.00 alle 19.00- da tanti giovani che scelgono Spazio 2 per studiare, lavorare, leggere e incontrarsi in un ambiente dinamico e aperto alla comunità.

Un segnale particolarmente significativo è arrivato proprio dagli ultimi appuntamenti ospitati nella struttura.

Ieri sera l’evento di divulgazione dedicato alla musica lirica ha registrato il tutto esaurito, confermando l’interesse del pubblico verso una programmazione culturale di qualità.

«Quello che sta accadendo in questi primi giorni – ha dichiarato l’assessore Vincenzo Costantino – dimostra che la città aveva bisogno di uno spazio come questo. Spazio 2 nasce proprio per essere un luogo vivo, aperto, capace di accogliere idee, energie e progetti dei giovani e delle associazioni. Vederlo già così partecipato è un segnale molto incoraggiante».

L’obiettivo dell’amministrazione è continuare a far crescere questo luogo come laboratorio di innovazione sociale, dove cultura, formazione, creatività e partecipazione possano incontrarsi e generare nuove opportunità per la comunità, coinvolgendo numerosi giovani impegnati in un percorso di crescita personale e civica.

Nei prossimi mesi Spazio 2 ospiterà eventi, incontri, attività formative e iniziative culturali, con l’ambizione di diventare sempre più uno spazio condiviso e aperto alle energie della città.