Bellissima iniziativa di sport, amicizia e colleganza a Catanzaro. Ieri sera, presso un noto centro sportivo cittadino, le rappresentative dei Carabinieri e della Polizia di Stato si sono confrontate in una partita amichevole di calcio a conclusione di un anno intenso di impegni istituzionali e caratterizzato da molteplici e gravosi scenari di ordine e sicurezza pubblica in provincia di Catanzaro.



La serata ha visto protagoniste le rappresentative di calcio della Questura e del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro e fa seguito al primo confronto che aveva già visto le due compagini impegnate ad onorare, a Taverna, la memoria dei piccoli Mattia e Giorgia, nell’ambito delle iniziative gli “angeli del sorriso”. In quell’occasione, in un campo ai limiti della praticabilità per le forti piogge, a prevalere era stata la Polizia di Stato. Ieri sera la partita si è conclusa con un pareggio a reti inviolate. Il risultato però non deve trarre in inganno perché si è trattato di un match particolarmente tirato, che ha visto scendere in campo due compagini di buon livello tecnico, che hanno giocato, palla a terra, a viso aperto, per tutti i 90 minuti. Entrambe le squadre hanno infatti creato numerose occasioni da gol, con le rispettive difese capaci di contrastare gli insidiosi attacchi delle punte. Insomma, una bellissima partita e una bellissima serata di amicizia, sport e colleganza tra Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri, che, insieme, testimoniano ancora una volta una piena comunione di sentimenti e di valori da porre a disposizione della comunità nella diffusione della cultura della legalità e nella tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nella provincia di Catanzaro.