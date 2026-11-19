Un gruppo di artisti, coordinati da Massimo Sirelli, ha guidato alcuni ragazzi portatori di handicap a conoscere l’arte e la storia di Catanzaro. A Natale i lavori esposti in Centro storico.

Con i laboratori guidati dall'artista Isabella Parisi si conclude il percorso creativo di Strade di Velluto, il progetto di street art inclusiva promosso da Dedalo Società Cooperativa Impresa Sociale e finanziato dal Comune di Catanzaro nell'ambito del Programma Nazionale Metro Plus.

Un viaggio artistico e umano che, negli ultimi mesi, ha coinvolto ragazzi con vulnerabilità dell'AIPD - Associazione Italiana Persone con Sindrome di Down di Catanzaro, chiamandoli a riscoprire e raccontare, attraverso il linguaggio dell'arte, una delle pagine più significative della storia e dell'identità del capoluogo: la tradizione della lavorazione e del commercio del velluto.

Coordinato artisticamente da Massimo Sirelli, Strade di Velluto è nato con l'obiettivo di intrecciare memoria, creatività e inclusione, trasformando una storia profondamente legata al territorio in un'esperienza di partecipazione collettiva. Il velluto, simbolo di una tradizione che ha reso Catanzaro celebre nel corso dei secoli, è diventato il filo conduttore di un racconto visivo costruito insieme dai ragazzi e da un gruppo di artisti del territorio, ognuno con il proprio stile, la propria sensibilità e il proprio linguaggio espressivo.

Un percorso articolato in diversi laboratori, che ha visto alternarsi Massimo Sirelli, Enrico Carnevale, Antonio Spadaro, Micaela Mele, Simonluca Spadanuda, Lorenzo Caporale e, per l'ultima fase, Isabella Parisi. Sette artisti che hanno messo a disposizione competenze e creatività, accompagnando i partecipanti in un'esperienza fatta di sperimentazione, segni, colori, illustrazioni e nuove forme di espressione.

Dalle prime attività svolte negli spazi laboratoriali dedicati, fino agli appuntamenti estivi all'aperto nella piazzetta di Palazzo Fazzari, lungo Corso Mazzini, il progetto ha saputo uscire dai luoghi tradizionali per incontrare la città. I ragazzi hanno avuto l'opportunità di sperimentare l'attività artistica in contesti differenti, vivendo anche momenti di apertura e condivisione con la comunità. La presenza dei laboratori nell'ambito della programmazione comunale Vivi il Centro e in occasione dell'inaugurazione dell'isola pedonale ha rappresentato un ulteriore momento significativo, portando il lavoro creativo direttamente nel cuore del centro storico e rendendo i partecipanti protagonisti attivi della vita cittadina.

Il bilancio di questa esperienza è estremamente positivo. In questi mesi si sono costruite relazioni tra i ragazzi e gli artisti, attraverso un confronto continuo che ha permesso a ciascuno di esprimersi, sperimentare e contribuire alla realizzazione di un progetto comune. L'entusiasmo e la partecipazione dimostrati dai ragazzi, felici di aver preso parte a questa esperienza, rappresentano uno dei risultati più importanti di Strade di Velluto.

Il valore del progetto, infatti, va oltre la produzione artistica: l'arte è diventata uno strumento concreto di inclusione, capace di valorizzare le capacità individuali, favorire nuove relazioni e creare occasioni di partecipazione alla vita della comunità. Un percorso nel quale non sono stati soltanto gli artisti a trasmettere tecniche e conoscenze, ma nel quale ogni incontro ha rappresentato un'occasione di scambio e arricchimento reciproco.

Ma per Strade di Velluto il lavoro non finisce qui. La conclusione dei laboratori segna l'inizio di una nuova fase, quella della restituzione alla città. Durante il periodo natalizio, le opere realizzate nel corso dei mesi saranno installate in alcuni punti del centro storico di Catanzaro, diventando parte di un percorso visivo aperto a cittadini e visitatori.

Sarà il momento in cui il lavoro condiviso da artisti e ragazzi uscirà definitivamente dagli spazi laboratoriali per incontrare la comunità, restituendo alla città una rilettura contemporanea della propria storia. Le installazioni racconteranno il mondo del velluto e le sue diverse fasi, dalla storia del baco da seta alla lavorazione del tessuto, fino alla tradizione che ha reso Catanzaro un importante centro della produzione serica.

Un'opera collettiva che porta con sé molto più del risultato estetico: custodisce le esperienze, le idee e il contributo di ogni partecipante, dimostrando come la memoria storica possa diventare occasione di incontro, inclusione e crescita condivisa.

Con Strade di Velluto, dunque, Catanzaro si prepara a riappropriarsi di una parte importante della propria identità attraverso lo sguardo e la creatività dei suoi ragazzi. Un progetto che lascia un segno non soltanto negli elaborati artistici che saranno esposti, ma soprattutto nelle relazioni e nelle opportunità costruite lungo tutto il percorso.



