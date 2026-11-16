Approvata la risoluzione che sarà sottoposta all’attenzione del Consiglio comunale di Catanzaro per l’approvazione definitiva e il successivo inoltro agli enti sovraordinati

Si è svolta oggi, nell’Aula Rossa di Palazzo De Nobili, la seduta congiunta delle Commissioni consiliari permanenti del Comune di Catanzaro dedicata al tema del mutamento della circoscrizione provinciale e alla riaggregazione di alcuni Comuni dell’area montana delle Serre alla Provincia di Catanzaro.

I lavori, coordinati dalla presidente della Sesta Commissione “Vigilanza”, Alessandra Lobello, si sono svolti in seduta congiunta con la Prima Commissione, presieduta da Gregorio Buccolieri, la Seconda Commissione, la Terza Commissione, presieduta da Igea Caviano, la Quarta Commissione, presieduta da Francesco Scarpino, e la Quinta Commissione, presieduta da Vincenzo Capellupo.

All’incontro istituzionale hanno preso parte, per il Comune capoluogo, la vicesindaca Giusy Iemma, insieme agli amministratori locali del comprensorio vibonese che hanno già avviato o sostenuto l’iter di iniziativa comunale: il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, la sindaca di Brognaturo, Rossella Tassone, il sindaco di Mongiana, Francesco Angilletta, e il vicesindaco di Simbario, Bruno Vilone.

Nel corso della riunione sono state ripercorse le tappe storiche e amministrative della vicenda: dal distacco avvenuto con il Decreto Legislativo n. 253 del 1992, alla raccolta di oltre 4.000 firme promossa tra il 2017 e il 2018 dal Comitato civico “Pro Catanzaro”, fino alle delibere già approvate dai Consigli comunali interessati, in attuazione dell’articolo 133 della Costituzione e dell’articolo 21 del Testo Unico degli Enti Locali. Al centro del confronto, la necessità di dare risposte concrete ai legami storici, sociali, economici e infrastrutturali che uniscono le comunità delle Preserre al territorio catanzarese e al suo versante jonico.

A margine dei lavori, la presidente della Sesta Commissione consiliare, Alessandra Lobello, ha espresso soddisfazione per l’esito del confronto:

«Sono orgogliosa di aver riscontrato una così ampia e sentita condivisione attorno a una battaglia identitaria e territoriale che riguarda il futuro delle nostre comunità. La presenza oggi a Palazzo De Nobili degli amministratori delle Serre testimonia una volontà chiara e radicata, che merita tutto il nostro sostegno istituzionale. Per dare subito seguito a questo percorso, chiederemo formalmente al presidente del Consiglio comunale, Gianmichele Bosco, di convocare una seduta consiliare ad hoc affinché l’intera Assemblea possa discutere e approvare la risoluzione predisposta, impegnando l’Amministrazione a farsi parte attiva presso la Regione e il Parlamento».

Il documento condiviso in Commissione sarà dunque sottoposto all’attenzione del Consiglio comunale di Catanzaro per l’approvazione definitiva e il successivo inoltro agli enti sovraordinati.