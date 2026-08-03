Il vicesindaco e assessore alla viabilità Davide Longo ha annunciato la fine della prima importante fase di interventi di messa in sicurezza, risanamento e parziale riprofilatura della sede stradale



Cambia volto l’area dell'ex casello ferroviario di Caraffa-Sarrottino, in località Corace. Il Vicesindaco e Assessore alla Viabilità di Tiriolo, Davide Longo, ha annunciato la conclusione della prima importante fase di interventi di messa in sicurezza, risanamento e parziale riprofilatura della sede stradale. L'operazione, realizzata in stretta sinergia da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), restituisce decoro e, soprattutto, una viabilità fluida a uno degli snodi stradali più strategici e trafficati del comprensorio. L'area rappresenta infatti una vera e propria porta d'accesso quotidiana verso Catanzaro, il quartiere Germaneto, l'Università Magna Græcia, la Cittadella Regionale e i poli ospedalieri, attraversata ogni giorno da migliaia di automobilisti e pendolari.

Un intervento atteso da anni, che ha visto una rapida accelerazione negli ultimi mesi: dopo il sopralluogo tecnico di marzo per pianificare le opere e l'apertura dei cantieri a maggio, si è giunti oggi alla chiusura di questo primo step. Ma lo sguardo è già rivolto al futuro: l'Amministrazione ha infatti confermato che sono in corso ulteriori interlocuzioni per pianificare gli interventi necessari al superamento definitivo di una criticità strutturale che, allo stato attuale, penalizza il regolare transito dei mezzi pesanti e, di riflesso, la viabilità generale in quel tratto. Un risultato che il vicesindaco rivendica come frutto di una precisa strategia politica basata sul dialogo concreto. «Questo importante traguardo non è arrivato per caso – spiega Davide Longo – ma è l'esito di un'intensa e diretta interlocuzione personale che ho avviato e mantenuto, sin dal momento della mia elezione, con i vertici di RFI. Un lavoro continuo, mirato a superare le lungaggini burocratiche per dare risposte certe a una problematica segnalata da tempo da cittadini e pendolari». Il vicario della giunta tiriolese ha poi voluto rivolgere un ringraziamento formalizzato alla società del Gruppo FS Italiane: «Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine ai vertici di RFI e a tutto il personale aziendale per la straordinaria sensibilità, competenza e dedizione dimostrate.

La sicurezza dei cittadini e la tutela della viabilità devono essere sempre priorità assolute per chi amministra. Questo successo dimostra che, lavorando in sinergia e con serietà con grandi realtà industriali, si ottengono benefici concreti per la comunità. Continueremo a operare su questa scia, con l'auspicio di dare presto altre attese notizie». Con questo intervento, l'Amministrazione Comunale di Tiriolo rimarca la volontà di rispondere alle esigenze del territorio con i fatti, mettendo al centro dell'agenda politica la sicurezza stradale e la qualità della vita dei cittadini.