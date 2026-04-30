Dalla Toscana alla Calabria per portare gioia e supporto alle famiglie che si affidano all’Associazione Equipariamo Natural Therapy. Lunedì 4 maggio 2026, alle ore 11, nella sede associativa in via Petricciolo Alli 29/B a Catanzaro, si terrà la consegna ufficiale di “Leonibus Asso prende tutto”, per gli amici “Asso”: un cucciolo di golden retriever donato dall’ENCI all’Associazione, attiva da anni nei percorsi di terapia assistita rivolti a persone con disturbo dello spettro autistico, altre disabilità e disturbi del neurosviluppo.

L’iniziativa è nata da un’idea di Legambiente Calabria ed ENCI, in risposta al grave episodio di avvelenamento che ha causato la morte di quattro cani da pet therapy dell’Associazione. Il cucciolo “Asso”, proveniente da un allevamento riconosciuto ENCI, ha già seguito un percorso di arricchimento ambientale e socializzazione mirata, sviluppando curiosità, vivacità, intraprendenza e capacità di apprendimento: qualità fondamentali per il lavoro nella pet therapy. “Asso” rappresenta oggi un simbolo concreto di vicinanza, solidarietà e ripartenza.

«L’episodio ci aveva particolarmente colpito – ha dichiarato il presidente ENCI Dino Muto – perché, come cinofili, sappiamo quanto i cani siano parte integrante delle nostre vite e, in contesti come questi, un punto di riferimento fondamentale per famiglie in difficoltà. I percorsi di pet therapy rappresentano un supporto prezioso e concreto». Muto ha inoltre sottolineato come “alcune razze canine, selezionate nel corso dei secoli, presentino caratteristiche di docilità e predisposizione all’interazione con l’uomo tali da renderle particolarmente adatte ad attività socialmente rilevanti”, evidenziando che, con questo gesto, ENCI ha voluto raccogliere l’appello del Coordinamento Associazioni Salute Mentale e testimoniare concretamente la propria vicinanza all’associazione.

Sinergia vincente ENCI-Legambiente Calabria per ambiente, sociale e benessere animale. «Questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra associazioni, istituzioni e mondo ambientalista possa generare valore sociale reale – ha dichiarato Anna Parretta, presidente di Legambiente Calabria. La relazione tra esseri umani e animali, quando costruita nel rispetto e nella consapevolezza, è in grado di produrre benefici significativi, soprattutto per le persone più fragili, ed è fondamentale promuovere percorsi come quelli di pet therapy, che uniscono inclusione, cura e rispetto per persone e animali».

Sulla stessa linea Antonino Morabito, Responsabile nazionale Cites e benessere animale di Legambiente: «Il dono di Asso testimonia ciò che è al centro delle nostre azioni: la cultura della cura e del rispetto per gli altri, di cui sono pienamente parte ambiente e altri animali. Questa sinergia è un segnale per cittadini e istituzioni: la Calabria riparte grazie a storie di resilienza e alleanze virtuose come questa. Insieme possiamo costruire benessere per le nostre comunità ed essere in grado di relegare ai margini logiche e interessi che fino ad oggi hanno sfruttato e impedito lo sbocciare della tanta bellezza umana, naturale e paesaggistica presente in Calabria. Grazie a ENCI per la pronta e fattiva risposta e a tutte e tutti coloro che ogni giorno, con il proprio lavoro, donano benessere alle comunità».