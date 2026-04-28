L'avviso è rivolto ad un ente del terzo settore. Il progetto prevede il coinvolgimento di almeno 30 famiglie target con figli nella fascia d'età 0-11 anni. Belcaro: «Intervento di grande valore»
Tutti gli articoli di Attualità
PHOTO
Il Comune di Catanzaro, in qualità di capofila dell'ambito territoriale sociale, ha pubblicato un avviso finalizzato all'individuazione di un ente del terzo settore disponibile a partecipare a un percorso di co-progettazione e successiva gestione in partnership del programma PIPPI LEPS – s ostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della mortalità delle famiglie e dei bambini.
L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle politiche di rafforzamento dei servizi di assistenza sociale e mira a sostenere le competenze genitoriali, tutelare i minori e accompagnare le famiglie che vivono in condizioni di fragilità e debolezza . Obiettivo prioritario è ridurre o prevenire il rischio di allontanamento dei bambini e degli adolescenti dal proprio nucleo familiare , promuovendo contesti di crescita sani, stabili e inclusivi.
L'avviso pubblico è finalizzato, in particolare, all'estensione del livello essenziale delle prestazioni sociali (LEPS) relativo al programma di intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione (PIPPI), che punta a garantire a ogni bambino il diritto di crescere in un ambiente sicuro , protettivo e adeguato ai suoi bisogni evolutivi e scongiurare rischi di dispersione scolastica e separazioni inappropriate dei minori dalla famiglia di origine.
Saranno coinvolte almeno 30 famiglie target con figli nella fascia d'età 0-11 anni . Per ciascun nucleo, l'equipe multidimensionale dell'ente gestore sarà chiamata a predisporre un progetto quadro, un percorso personalizzato di accompagnamento che prevede una valutazione approfondita della situazione familiare e la definizione di un piano d'azione condiviso, sostenibile e multidimensionale.
Tra le azioni previste figurano l'attivazione di servizi educativi domiciliari e territoriali, la promozione di forme di solidarietà tra famiglie , nonché attività di gruppo finalizzate a rafforzare le competenze relazionali e sociali ea favorire l'integrazione e la socializzazione dei partecipanti. Il termine per la presentazione delle domande - i cui modelli sono scaricabili dall'albo pretorio online unitamente all'avviso - è fissato alle ore 12:00 del prossimo 14 maggio 2026.
«Si tratta di un intervento di grande valore – dichiara Nunzio Belcaro, assessore alle politiche sociali nella giunta guidata dal sindaco Nicola Fiorita – che testimonia l'importante lavoro portato avanti dal settore politiche sociali. Il progetto si inserisce tra le azioni volte a mettere in rete famiglie, scuola e serviz i, attraverso il modello della cosiddetta vicinanza solidale.
Con il coinvolgimento del terzo settore intendiamo rafforzare la sicurezza dei bambini , facilitare la costruzione di risposte efficaci ai loro bisogni evolutivi e valorizzare le buone prassi già presenti sul territorio. L'amministrazione seguirà da vicino tutte le fasi attraverso il tavolo di co-progettazione , che opererà come gruppo di lavoro permanente con funzioni di monitoraggio e proposta».