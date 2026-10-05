Ancora bel tempo e temperature gradevoli sulla regione, ma la tregua è agli sgoccioli. Atteso un peggioramento con nuvole, piogge e aria più fresca
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Il weekend appena trascorso è stato caratterizzato dall’alta pressione che ingloba la regione ormai da diverse settimane. Tale campo alto pressorio continuerà ad interessare il sud Italia anche nei primissimi giorni della settimana con tempo che si manterrà ancora stabile e temperature miti durante le ore diurne.
Tuttavia a partire da metà settimana l’ingresso di correnti più fresche ed instabili dal Nord Atlantico porteranno un piccolo break: da mercoledì infatti è previsto un generale peggioramento delle condizioni meteorologiche interessando anche la nostra regione con possibili piogge specie lungo il comparto tirrenico ma per i dettagli vi rimandiamo ai prossimi aggiornamenti.
Intanto per la giornata di oggi è atteso ancora bel tempo su tutta la Calabria con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Da segnalare qualche addensamento nuvoloso nelle ore pomeridiane ma senza rischio di precipitazioni.