Il primo canile intercomunale di Catanzaro nascerà a Marcellinara. I sindaci dei due comuni hanno approvato l'accordo di collaborazione per l'utilizzo, la gestione e la valorizzazione della struttura situata in località Mandarano.

L'intesa segna l'avvio di una collaborazione istituzionale tra i due enti finalizzata a contrastare il fenomeno del randagismo, assicurare adeguate condizioni di assistenza sanitaria, custodia e tutela degli animali e al tempo stesso restituire piena funzionalità a un complesso già esistente.

Soddisfazione è stata espressa dai due sindaci, Scerbo e Fiorita. Marcellinara metterà a disposizione il canile, le pertinenze e gli impianti, mentre Catanzaro ne avrà la gestione operativa attraverso un soggetto gestore individuato secondo la normativa vigente. La convenzione prevede inoltre che il comune di Catanzaro possa destinare parte dell'area ad un'attività complementare, come la possibile realizzazione di un gattile o di un'oasi felina.

L'intesa ha durata decennale e contempla anche l'eventuale futura qualificazione della struttura come canile provinciale, mediante il coinvolgimento di altri comuni del territorio.

Intanto nelle prossime settimane si procederà al trasferimento del canile sanitario di San Floro presso quello di Marcellinara.