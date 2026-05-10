È stato sancito nero su bianco preciso accordo, sottoscritto da Regione Calabria e Città Metropolitana di Reggio, per la partecipazione congiunta a eventi nazionali e internazionali dedicati all'agroalimentare e alla valorizzazione delle produzioni territoriali.

«La Calabria – ha detto l’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo – è una sola e sia pure nella sua unicità, nella sua tipicità; e la città metropolitana e il territorio di Reggio Calabria partecipano ad ogni manifestazione insieme alla Regione Calabria con il brand Calabria Straordinaria: si tratta di un obiettivo importante perché in questi casi la Regione si presenta davvero in tutta la sua forza, con tutte le sue aziende, in tutta la sua grande biodiversità, in tutta la sua capacità di dare qualità ad ogni prodotto e ad ogni trasformazione».

Per i comuni reggini di Metrocity un notevole passo in avanti nella riconoscibilità del brand principale.

«In passato – ha rilevato Domenico Mantegna, consigliere metropolitano non delega alle attività produttive ad all’agricoltura – si è vista un'immagine che non era quella che poi in realtà era il nostro indirizzo e cioè nei grandi eventi fieristici dove noi partecipiamo la città metropolitana era addirittura in un altro padiglione rispetto a quello dove era collocata la Regione Calabria, non ci piaceva, non ci piaceva assolutamente questa immagine e quindi abbiamo con forza voluto questa sinergia, questo accordo che ci consente di essere come è giusto che sia insieme con la Regione».

A firmare l'accordo il direttore generale Giuseppe Iiritano e la dirigente del Settore sviluppo economico-cultura della Città metropolitana Alessandra Sarlo.