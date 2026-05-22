Nel corso degli approfondimenti tecnici avviati con gli enti e gli organismi competenti, sono state esaminate le principali misure da inserire nel piano di sicurezza generale dell’evento in programma il 22 agosto

Proseguono presso la Prefettura di Catanzaro, le attività di coordinamento finalizzate alla definizione del complessivo dispositivo organizzativo in vista del Jova Summer Party del prossimo 22 di agosto, con particolare riferimento ai profili di sicurezza, viabilità, assistenza sanitaria, prevenzione antincendio e continuità dei servizi essenziali. All’incontro hanno preso parte i Rappresentanti del Comune di Catanzaro, il Questore Giuseppe Linares unitamente agli altri Vertici provinciali delle Forze di Polizia, Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, Regione Calabria – Dipartimento Regionale di Protezione civile, Provincia, Asp, Servizio SUEM 118, Croce Rossa Italiana, Società di servizi Sorical, Snam, Italgas, ANAS e lo staff organizzativo del Jova Summer Party.



Nel corso degli approfondimenti tecnici avviati con gli enti e gli organismi competenti, sono state esaminate le principali misure da inserire nel piano di sicurezza generale dell’evento, che sarà oggetto di progressivo aggiornamento sulla base degli ulteriori contributi istruttori. Particolare attenzione è stata riservata alla continuità dell’erogazione del gas, rispetto alla quale è stato previsto il posizionamento di due carri bombolai, alimentati da punti diversi, al fine di garantire un sistema di approvvigionamento maggiormente sicuro e funzionale a beneficio dei vicini presidi infrastrutturali e della ristretta comunità che popola quell’area.

È stato inoltre affrontato il tema della prevenzione antincendio, anche con riferimento al rischio di incendio boschivo, prevedendo l’attivazione di uno specifico presidio antincendio boschivo, da coordinare con il complessivo dispositivo di sicurezza e soccorso. Sul versante della viabilità, è stata confermata l’esigenza di predisporre due distinti piani operativi, uno per la fase di afflusso e uno per quella di deflusso del pubblico. Il piano di afflusso sarà caratterizzato da modalità maggiormente contingentate, così da consentire un accesso ordinato e progressivo all’area dell’evento, mentre il piano di deflusso sarà calibrato in funzione della gestione coordinata dei flussi in uscita, con l’obiettivo di favorire il graduale alleggerimento della pressione sulla rete viaria interessata.

Sempre in materia di mobilità, saranno svolti ulteriori approfondimenti tecnici tra Polizia Municipale e Polizia Stradale, finalizzati a verificare le migliori soluzioni operative per la separazione dei percorsi pedonali da quelli carrabili, in modo da rafforzare le condizioni di sicurezza e fluidità degli spostamenti nelle aree interessate dall’evento. Nell’ambito della pianificazione viaria saranno inoltre previsti percorsi agevolati per il raggiungimento del Policlinico, con particolare attenzione alle esigenze del variegato bacino di lavoratori che quotidianamente gravitano sull’area, al fine di contemperare lo svolgimento dell’evento con la continuità delle attività ordinarie e dei servizi essenziali.

Nel quadro delle misure di assistenza sanitaria sarà altresì previsto l’inserimento nel piano di un Punto Medico Avanzato – PMA, quale presidio dedicato alla prima assistenza e al coordinamento degli eventuali interventi sanitari nell’area dell’evento. a Prefettura continuerà a seguire l’evoluzione delle attività preparatorie attraverso un costante raccordo con tutti i soggetti coinvolti. Gli aggiornamenti progressivamente elaborati saranno recepiti e valutati in occasione di una prossima riunione, prevista per la metà del mese di giugno, nel corso della quale saranno ulteriormente definiti gli aspetti organizzativi ancora in fase di approfondimento anche con riferiemento a definiti elementi progettuali collegati al palco da sottopore alla disamina della Commissione provinciale di vigilanza sui pubblici spettacoli.

La pianificazione proseguirà con l’obiettivo di assicurare il regolare svolgimento dell’evento, contemperando le esigenze di sicurezza pubblica, tutela sanitaria, protezione civile, salvaguardia ambientale e ordinata gestione della mobilità.