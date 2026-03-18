All’incontro con Jovanotti c’era anche Francesco Giannini, musicista di Santa Caterina dello Ionio che il 22 agosto si esibirà a Catanzaro, sul palco della quarta tappa del Jova Summer Party 2026. «Mi trovo qui perché Lorenzo mi ha invitato per conoscerci» ha spiegato a margine dell’evento al campus universitario.

«Sarà sicuramente un mare di emozioni» ha poi aggiunto l’artista calabrese in riferimento al concerto estivo. «Stiamo già lavorando in studio per preparare i brani da proporre al Jova Summer Party 2026. Penso che questo collegamento tra un grande della musica come Lorenzo Jovanotti e il dialetto calabrese, la musica popolare calabrese, avrà un'ottima riuscita».

Apprezzamento ricambiato dall’artista romano che, durante l’incontro con gli studenti, ha richiamato la collaborazione musicale in essere con il musicista di Santa Caterina dello Ionio.

«È nato dalla passione comune per la musica e dall’ammirazione. Io faccio il musicista, faccio canzoni. Ho sentito che c'era qualità e attenzione, era fatto bene e quindi gli ho scritto e gli ho detto vieni a farla a Catanzaro. Poi mi insegni anche un po' di parole in dialetto. È stato bello e sono felice che tu ci sia».