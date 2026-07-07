Il traffico sarà deviato su via Lucrezia della Valle, con possibilità di fare inversione alla rotonda di Catanzaro Sala per raggiungere la SS280. A renderlo noto è l’Anas

Nuove limitazioni al traffico a Catanzaro per i lavori di messa in sicurezza della galleria "Sansinato". Dalle ore 7:00 di domani, mercoledì 8 luglio, e fino a venerdì 10 luglio, resterà chiusa la rampa di svincolo che dalla SS109 Bis immette sulla SS280 in direzione Lamezia Terme (km 19,485). Il traffico sarà deviato su via Lucrezia della Valle, con possibilità di fare inversione alla rotonda di Catanzaro Sala per raggiungere la SS280. A renderlo noto, attraverso una nota, è l’Anas.

Inoltre, nel tratto della SS109 Bis compreso tra il km 19,400 e il km 19,485, si viaggerà su carreggiata ristretta per la chiusura della corsia di sorpasso. Per tutta la durata del cantiere saranno in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità ridotto a 30 km/h.